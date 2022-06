Augusta, concorso “#Wellfie- Uno scatto per il benessere”: vince il liceo Megara

La IV A del liceo scientifico Megara ha vinto “#Wellfie- Uno scatto per il benessere”: l’innovativa competizione organizzata dall’istituto nazionale di Statistica (Istat) con l’obiettivo di stimolare l’interesse dei giovani alunni delle scuole superiori siciliane nei confronti della cultura statistica, con particolare riferimento agli indicatori Istat del “benessere equo e sostenibile” (Bes).

Come suggerisce il neologismo Wellfie (dalla fusione tra wellbeing “benessere” e selfie “autoscatto”), l’idea consisteva nell’abbinare gli indicatori che misurano il benessere e le immagini fotografiche in grado di raccontarli Così come l’Istat misura il benessere attraverso i dati, i ragazzi partecipanti hanno rappresentato un proprio momento di benessere della vita quotidiana cogliendo lo scatto di un istante, dimostrando come la misura statistica e l’immagine siano due narrazioni, diverse ma congruenti, del nostro ben-vivere. Gli alunni hanno inviato una foto che rappresentasse il loro momento di benessere corredata da un testo descrittivo- argomentativo per dimostrare la corrispondenza tra l’immagine e un indicatore Bes.

Una commissione di esperti ha selezionato le fotografie e i report più meritevoli, sulla base dei criteri di originalità, qualità e coerenza con l’indicatore Bes, e a Palermo, nei giorni scorsi, in occasione della LVIII Riunione scientifica Sieds – Società italiana di Economia demografia e statistica, il presidente dell’Istat Gian Carlo Blangiardo ha proclamato i vincitori.

Soddisfatto il dirigente scolastico Renato Santoro, gli alunni e Stefania Caramagno, docente referente del progetto e coordinatrice del Dipartimento di Matematica e fisica che ha proposto l’iniziativa (tra molte altre di analoga natura).