Augusta, concorso “Uno, due, tre… via!”: premiati i vincitori

Cerimonia di premiazione, nei giorni scorsi, a palazzo di città del concorso “Uno, due, tre… via!”, bandito dalla commissione Orientamento del liceo “Megara” e rivolto alle terze delle scuole medie di Augusta e Villasmundo nell’ambito delle attività di orientamento in entrata.

La cerimonia è stata presentata dagli studenti Maria Vittoria Cifariello (5 BC) e Ottavio Ranno (5 AC) ed è iniziata coi saluti del vicesindaco Biagio Tribulato, della docente vicaria Sandra Amara in rappresentanza del dirigente scolastico Gianluca Rapisarda e della docente referente Barbara Morbelli a nome della commissione Orientamento, composta dalle docenti Luana Barreca, Barbara Belfiore, Gabriella Fassari, Zaira Lipari, Gabriella Lombardo, Giuseppina Pugliares, Giovanna Sutera.

L’oggetto del concorso è stato il freestyle rap, finalizzato a rinsaldare il dialogo dei e tra i ragazzi, affinché parlino di loro stessi con una voce libera e spontanea, in grado di sollevarsi al di sopra della raucedine che, purtroppo, caratterizza spesso i nostri tempi. I gruppi classe partecipanti hanno creato dei video nei quali si sono cimentati in rime e giochi di parole simpatici, originali e profondi intorno all’esperienza dei tre anni di scuola secondaria di primo grado ormai prossima alla conclusione e alle loro speranze per il futuro nelle vesti di studenti di scuola superiore di secondo grado.

Le classi premiate, una per ogni istituto comprensivo, sono state la 3 E del “Giulio Giuseppe Rizzo” di Villasmundo, la 3 D dell’ “Orso Mario Corbino”, la 3 A del “Domenico Costa”, la 3 D della “Principe di Napoli”.