Augusta, concorso su sicurezza stradale e paesaggi del territorio: premiati due alunni del Principe di Napoli

Doppia premiazione nei giorni scorsi per due alunni del comprensivo Principe di Napoli. Al concorso “Un casco vale una vita” , promosso dal comando provinciale dell’ Arma dei Carabinieri di Siracusa in sinergia con l’ Ufficio scolastico territoriale e l’ Isab, Matteo Prisutto della 3 B della scuola secondaria di primo grado, ha ottenuto il primo premio, in ex aequo con i compagni del Capuana di Avola e del Rizzo di Melilli, come migliore elaborato grafico ricevendo, oltre al casco assegnato a tutti i partecipanti, anche un I Pad.

La premiazione è avvenuta al dopolavoro Isab di Città Giardino ed ha visto protagonisti gli istituti superiori e comprensivi dell’ ambito territoriale che hanno realizzato degli elaborati grafici inerenti l’educazione alla legalità e alla sicurezza stradale. Il riconoscimento è arrivato nella “Giornata della legalità” nel XXXIII anniversario della strage di Capaci a sottolineare la cultura del rispetto delle regole contro ogni forma di sopraffazione. Il disegno dal titolo “Abbraccio d’acciaio” ci suggerisce come il casco non sia solo un dispositivo di sicurezza, ma come in un caldo abbraccio rassicuri e protegga dai pericoli.

Sempre nella stessa serata al complesso del Carmine di Piazza Crispi, a Carlentini si è svolta anche la cerimonia di premiazione del terzo concorso Archeoclub “Lentini, Carlentini, Augusta paese mio: chiese, paesaggi, danze e musiche del folcklore” che ha premiato il talento artistico di Francesca Saia della 3 B della scuola secondaria di primo grado.

L’elaborato grafico dal titolo “Alba su Augusta” ha concorso per la sezione “paesaggi” vincendo il primo premio. Il disegno raffigura la piccola spiaggetta che si può vedere percorrendo il lungomare Rossini di Augusta e la bellezza del sole all’ alba che riflettendo sul mare crea un arcobaleno di sfumature colorate sull’ acqua e nel cielo. Per realizzare il disegno sono stati utilizzati acquerelli e colori a matita per mantenere uno stile realistico e far sentire lo spettatore coinvolto nella scena della maestosità dell’alba sulla città di Augusta.

La partecipazione a questo concorso rientra a pieno titolo nella valorizzazione dell’ identità territoriale che lega i ragazzi alla propria città. Gli studenti sono stati seguiti dalla docente di Arte ed Immagine Sandra Rita Le Favi. Soddisfazione da parte del dirigente scolastico Agata Sortino che si compiace dei risultati raggiunti dai due alunni che con i loro talenti si sono fatti portavoce dei valori della legalità e dell’identità culturale, veicolandone i messaggi in un’ ampia platea.