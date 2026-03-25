Augusta, concorso pirandelliano, il “Megara” sul podio: primo e secondo posto per due studentesse

Pirandello affermava: “La scrittura è intesa come un’arte del dubbio, o si vive o si scrive”. In onore del centenario dell’opera di Pirandello “Uno, nessuno e centomila”, il Centro Nazionale di Studi Pirandelliani ha indetto il concorso di poesia “Parole e note al tramonto”, propedeutico alla partecipazione del 63° Convegno Nazionale di Studi Pirandelliani.

Il 20 marzo, nell’Aula Magna dell’Istituto “Einaudi” di Siracusa, la docente referente del Dipartimento di Lettere Nicoletta Privitera e la docente di Lingua e Letteratura Italiana della 1^A del Liceo Classico Gabriella Lombardo hanno partecipato di mattina ai lavori della “Giornata Pirandelliana”, propedeutica all’adesione al concorso.

Dopo i saluti della “padrona di casa” la Dirigente Scolastica prof.ssa Egizia Sipala, il prof. Rino Caputo, docente di Letteratura Italiana all’Università di “Tor Vergata” di Roma e Fondatore e Direttore della Rivista “Pirandelliana”, ha condotto una Lectio magistralis sul tema del sopra citato centenario.

Alla fine della sublime lezione, la prof.ssa Carmela Pace, Presidente del Centro Nazionale di Studi Pirandelliani, ha illustrato a tutti i referenti degli istituti partecipanti il programma dei lavori del 63° Convegno, che si terrà ad Agrigento dal 2 al 5 dicembre 2026, sottolineando l’importanza di queste giornate che servono come esperienza formativa e culturale per gli studenti del triennio.

A tale convegno parteciperanno per la provincia di Siracusa, oltre al Liceo “Megara”, l’Istituto “A. Ruiz” di Augusta, il Liceo “L. Da Vinci” di Floridia, l’Istituto “M. Raeli” di Noto, l’Istituto “M. Di Bartolo” di Pachino, l’Istituto Superiore di Palazzolo Acreide, il Liceo “O. M. Corbino” di Siracusa, l’Istituto “Einaudi” di Siracusa, l’Istituto “E. Fermi” di Siracusa e l’Istituto “A. Rizza” di Siracusa.

Di questi, solo il “Megara”, il “Corbino”, l’ “Einaudi” e il “Da Vinci” si sono classificati sul podio per la premiazione del concorso di poesia “Parole e note al tramonto” che si è svolta nello stesso pomeriggio presso l’Aula Magna del Liceo “O. M. Corbino” di Siracusa.

Le alunne Alice Battiato e Sveva Saraceno della 1^A Liceo Classico, coordinate e coadiuvate dalla prof.ssa Lombardo, dopo aver letto e udito in classe la spiegazione della loro docente sulla novella di Pirandello “La levata del sole” e sulla poesia dello stesso autore “Tramonto”, con impegno e costanza si sono cimentate, come prevedeva il bando, nella realizzazione di una frase, scrivendo spontaneamente i loro sentimenti e imprimendo le loro riflessioni in un dipinto che rispecchiava il tema nel tramonto, il quale le ha portate a conseguire il 1° posto per Sveva e il 2° posto per Alice.

La premiazione è avvenuta in presenza d’illustri figure del mondo letterario e filosofico, quali il prof. Rino Caputo e il prof. Elio Cappuccio che hanno declamato l’intensità linguistica delle parole e la spiccata attinenza del tema, espresso nei due dipinti.

Gli importanti risultati ottenuti, che collocano il Liceo Classico “Megara” ai primi posti a livello provinciale, sono stati accolti con grande soddisfazione e orgoglio dalla Dirigente Scolastica prof.ssa Fabrizia Ferrante, della prof.ssa Privitera e dall’intera comunità scolastica.