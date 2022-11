Augusta, concorso “Nicholas Green” 2022, prima classificata del liceo Megara Chiara Vaiasicca

Con il testo “La vita speranza per il domani” Chiara Vaiasicca, studentessa della III A del liceo Linguistico Megara si è classificata prima per l’anno scolastico 2021- 2022 al concorso “Nicholas Green”, bandito annualmente dal Dipartimento regionale Istruzione e formazione professionale per ciascun ambito territoriale della regione Sicilia. È stata premiata durante la cerimonia che si è svolta nel salone “Paolo Borsellino” di Palazzo Vermexio a Siracusa, accompagnata dall’ insegnante di lettere, Floriana Solano e dalla referente per l’educazione civica la docente Jessica Di Venuta. Soddisfazione hanno espresso il dirigente scolastico Renato Santoro e la comunità scolastica del liceo.

“Alla felicità che si accompagna di norma alla notizia dell’ottenimento di un premio da parte dei nostri alunni, con il concorso “Nicholas Green” si aggiunge infatti un ulteriore motivo d’orgoglio, in ragione dell’alta valenza civica connessa alla tematica in oggetto – fa sapere la scuola -. Quando, ventotto anni fa, il bambino statunitense cui è intitolata l’iniziativa divenne vittima innocente di una sparatoria in autostrada mentre si trovava in vacanza in Italia, i genitori acconsentirono alla donazione degli organi, restituendo così la vita a sette italiani in attesa di trapianto. L’enorme commozione suscitata dal gesto solidale di una famiglia devastata dal dolore più grande divenne la spinta alla diffusione della cultura della donazione in un paese all’epoca agli ultimi posti per numero di trapianti d’organo”.

“Conoscere le modalità e i criteri rigorosamente scientifici attraverso cui è possibile decidere di donare organi e tessuti post mortem oppure mentre si è in vita (iscrivendosi al registro dei donatori di midollo osseo e di Cse) è il primo passo per arginare la diffidenza per un gesto che per molti rappresenta ancora un tabù. La sensibilizzazione precoce dei giovani studenti insieme alle iniziative e alle campagne divulgative in campo sanitario fanno la differenza nell’educazione ad una solidarietà che non implica sacrifici per il donatore, offrendo nel contempo la possibilità di salvare molte vite. Immedesimarsi nella condizione altrui facendo tesoro della consapevolezza della propria fragilità è il primo passo verso la speranza di una nuova vita”.