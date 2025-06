Augusta, “Concorso nazionale musicale della riviera ionico etnea”: due primi e due secondi posti per il Corbino

Due primi premi e due secondi posti. E’ quanto hanno vinto alcuni alunni dell’istituto comprensivo Orso Mario Corbino, che nei giorni scorsi hanno partecipato all’undicesima edizione del “Concorso nazionale musicale della Riviera Ionico Etnea” che si è tenuto a Mascali, in provincia di Catania, nell’auditorium “Rosario Livatino.

I primi premi sono stati vinti da Greta Giuffrida, della 3CT, che, per la categoria solisti delle scuole medie ad indirizzo musicale terzo anno, ha eseguito al violino la “Ciarda” di Alberto Curci ottenendo un punteggio di 95/100 ed Alice Battiato, della 3BT. L’alunna ha gareggiato nella stessa categoria suonando al pianoforte il brano “For children studio n.5” di Aram Khachaturian con un punteggio di 96/100).

Secondo posto per Erika Gianino (2AT) che, per la categoria solisti delle scuole medie ad indirizzo musicale secondo anno, ha suonato al pianoforte la “Passacaglia” di Georg Friedrich Haendel (94/100) e Bianca Stefanelli, (1 A) che, per la categoria solisti primo anno, ha eseguito al flauto traverso il primo movimento del concerto per flauto e orchestra di Antonio Vivaldi “Op. 10 n. 5” (94/100)

Gli alunni del corso musicale sono stati preparati dagli insegnanti Federico Ferlito, Rosario Salvatore Licitra e Sebastiano Emanuele. Mercoledì gli alunni, insieme alle orchestre dei percorsi ad indirizzo musicale, si sono esibiti in piazza Castello, ai Giardini pubblici per un concerto di fine anno.