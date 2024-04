Augusta, concorso nazionale “La cittadinanza del mare”: secondo posto per il Corbino

Anche quest’anno sono saliti sul podio del concorso nazionale “La cittadinanza del mare” gli alunni del secondo istituto comprensivo Corbino, diretto da Maria Giovanna Sergi. È stato un elaborato poetico dal titolo “Il mare, fonte di vita: un ecosistema da rispettare” realizzato da Carola Cavallo, alunna della 2 D della scuola secondaria di primo grado a centrare le finalità del concorso ed a colpire la giuria che le ha assegnato il secondo posto nazionale per la categoria scuola secondaria di primo grado.

Nato dalla collaborazione tra il ministero dell’Istruzione e del merito ed il comando generale delle Capitanerie di porto – Guardia costiera, nonché con il coinvolgimento delle istituzioni/enti e associazioni che costituiscono il cluster marittimo nazionale, il concorso mira a rendere le studentesse e gli studenti cittadini attivi e consapevoli del mare e dell’ambiente, tutori della conservazione e valorizzazione di un bene vitale per il pianeta, nonché diffusori di una cultura di cui, storicamente e tradizionalmente, proprio il mare è portatore.

Il concorso è stato rivolto alle alunne e agli alunni delle istituzioni scolastiche primarie e secondarie di I e II grado di tutt’Italia e, per l’anno scolastico 2023/2024, ha avuto come tema “Il mare, fonte di vita”, con particolare riferimento all’importanza che le risorse del mare ed il loro corretto sfruttamento possono costituire non solo per le comunità costiere, ma per l’intera umanità, sempre più esposta ai rischi del depauperamento di quelle risorse ed ai rischi indiretti che possono derivarne (diseguaglianze, conflitti, depredazioni).

La cerimonia di premiazione si è svolta nei giorni scorsi a Reggio Calabria, dove il ministro dell’Istruzione e del merito, Giuseppe Valditara, congratulandosi con i vincitori del concorso, i dirigenti scolastici ed i docenti ha consegnato personalmente le pergamene alla presenza della vice presidente della Regione Calabria Giuseppina Princi, del vice comandante generale ammiraglio ispettore Sergio Liardo, del vice sindaco di Reggio Calabria Paolo Brunetti e di altre numerose autorità civili e militari.