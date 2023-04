Augusta, concorso nazionale “La cittadinanza del mare”: primo premio per l’Orso Mario Corbino

Il secondo istituto comprensivo Orso Mario Corbino, diretto da Maria Giovanna Sergi, ha vinto il concorso nazionale “La cittadinanza del mare” per la categoria scuole secondarie di primo grado. Il concorso si prefigge di sviluppare le conoscenze per il rispetto e la tutela dell’ambiente marino e per lo sviluppo della cultura del mare e il tema per l’anno scolastico 2022/23 riguardava “le fonti di energia in tempo di crisi e la loro sostenibilità con particolare riferimento alle fonti rinnovabili ed ai loro effetti sull’ambiente marino e costiero e sulle comunità che vivono in prossimità del mare”.

Su questo si sono mossi gli alunni della I D, guidati in maniera interdisciplinare dai docenti della classe coordinati dalla collega Giovanna Ritunno, che hanno sottolineato l’importanza della tecnologia per la produzione di energia elettrica attraverso lo sfruttamento del moto delle onde marine, evidenziando come il mare sia fonte di vita, ma è stato un disegno realizzato da Riccardo Cannavà a colpire la giuria che ha assegnato il premio.

Una rappresentanza della classe, accompagnata dalle docenti Maria Catalano e Cettina Messina, si è recata a Genova dove ha incontrato altre 700 studentesse e studenti provenienti da tutt’Italia e Riccardo Cannavà, insieme ai compagni di classe presenti, è salito sul palco del Centro congressi del porto antico di Genova dove è stato premiato alla presenza del ministri per la Protezione civile e le politiche del mare Nello Musumeci, dell’Istruzione e del merito Giuseppe Valditara (in video – collegamento), al viceministro per le Infrastrutture e i trasporti Edoardo Rixi, al sindaco di Genova Marco Bucci, al presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, il comandante generale – ammiraglio ispettore capo Nicola Carlone e numerose altre cariche dello stato.

Nella motivazione per l’assegnazione del premio sono state evidenziate le qualità del lavoro svolto dall’ istituto che testimoniano l’impegno e la passione con i quali viene realizzata la “mission educativa”.

Già lo scorso anno l’istituto megarese aveva conseguito il terzo posto per la stessa categoria in questo concorso nato dalla collaborazione tra il ministero dell’Istruzione e del Merito ed delle Infrastrutture e dei Trasporti – comando generale delle Capitanerie di porto-Guardia costiera.