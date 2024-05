Augusta, concorso musicale “Corrado Iacono”: due primi premi per alunni musicisti del Corbino

I ragazzi del Corbino, diretti dal docente Sebastiano Emanuele, si sono esibiti venerdì scorso in Chiesa Madre, in piazza Unità d’Italia, ottenendo il primo premio per la categoria orchestre con il punteggio di 96/100. Lo stesso giorno si è esibita Paola Puglisi che ha gareggiato nella categoria solisti con il flauto traverso, ottenendo anche lei un primo premio con il punteggio di 95/100

Primo premio per le categorie orchestra e flautisti. E’ quanto hanno ottenuto rispettivamente l’orchestra del secondo istituto comprensivo Corbino e la studentessa Paola Puglisi che hanno partecipato al concorso musicale nazionale “Corrado Iacono” ad Ispica, dando prova dell’ottimo livello musicale raggiunto.

I ragazzi del Corbino, diretti dal docente Sebastiano Emanuele, si sono esibiti venerdì scorso in Chiesa Madre, in piazza Unità d’Italia, ottenendo il primo premio per la categoria orchestre con il punteggio di 96/100. Lo stesso giorno si è esibita Paola Puglisi che ha gareggiato nella categoria solisti con il flauto traverso, ottenendo anche lei un primo premio con il punteggio di 95/100

Organizzato dall’ istituto comprensivo “Padre Pio da Pietrelcina” con il patrocinio del Comune di Ispica e la collaborazione della Pro loco Spaccaforno, il concorso ha visto la piccola cittadina ragusana invasa per tre giorni da studenti di scuole medie e licei musicali provenienti da ogni parte della Sicilia e da altre regioni italiane, facendo registrare l’adesione di ben 14 orchestre, 108 solisti, con vari strumenti, e 32 gruppi da camera. La direzione artistica è stata affidata al maestro Giuseppe Iozzia, mentre la commissione esaminatrice, presieduta dal maestro Salvatore Di Stefano, è stata composta da membri interni all’ istituto comprensivo, guidato dalla dirigente scolastica Elisa Faraci e da alcuni membri esterni.

Nei giorni precedenti il concorso, alcuni alunni del corso di pianoforte, curato dall’insegnante Michela Trovato, si sono esibiti a Siracusa alla III Rassegna pianistica provinciale T. Gargallo.

Il prossimo appuntamento per poter ascoltare le melodie prodotte dai ragazzi del Corbino sarà il 5 giugno, quando, nella chiesa di San Giuseppe Innografo, si terrà il concerto di fine anno scolastico.