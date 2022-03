Augusta, concorso “Liberi di esprimersi contro la violenza di genere”: primo premio e menzione d’onore a studentesse del Megara

È stato vinto da una studentessa del liceo Megara il concorso fotografico “Liberi di esprimersi contro la violenza di genere” giunto alla seconda edizione, promosso dal Centro antiviolenza Nesea in collaborazione con il “Lions club Augusta host” e con il patrocinio del Comune. Si tratta di Fabiana Di Grande, della III BL, con l’immagine “Mi prendo il respiro”, mentre una menzione d’onore è stata assegnata a Serena Cinelli, della IV A Classico, con lo scatto “Mai più come prima”.

La premiazione è avvenuta nei giorni scorsi, all’auditorium comunale “Amato”, in occasione della Giornata internazionale della donna alla presenza del sindaco Giuseppe Di Mare, dell’assessore alla Pubblica istruzione e alle Politiche sociali Ombretta Tringali, del dirigente scolastico Renato Santoro, insieme alla prima collaboratrice Gabriella Rista, dei presidenti di Nesea Stefania D’Agostino e del Lions club Augusta host Giovanni Galofaro e di tutti i membri della commissione giudicatrice presieduta da Alessandra Lucca, fotografa, da Rita Cocciolo, segretaria del Lions, da Biagio Tribulato, vice presidente del Consiglio comunale e da Simona Caramagno, vice presidente Nesea.

“Questa foto – ha spiegato la vincitrice che ha ricevuto una telecamera digitale donata dal Lions e consegnata dal presidente Galofaro – prende spunto dal quadro Gli amanti di René Magritte e i soggetti sono due donne che rappresentano l’una lo specchio dell’altra. La presenza del velo simboleggia l’identità intrappolata sotto di esso. Questa prigionia è contrapposta allo scambio delle rose, dove la donna a destra cerca di strappare dalle mani dell’altra donna i fiori che bruciano, simbolo del respiro che le è stato tolto e che sta per esaurirsi, per poi darle dei fiori rigogliosi e pieni di vita”.

Serena Cinelli, che ha ricevuto la menzione d’onore, ha spiegato che in “Mai più come prima” “la ragazza in bianco e nero vuole rappresentare le donne dello scorso secolo vittime di soprusi e violenze di vario tipo, un tempo considerati come normalità da accettare senza alcuna opposizione. Non così per la donna moderna, rappresentata dalla ragazza a destra, che invece si alza in piedi e dice basta a tutto questo: forse questo è possibile grazie al fatto che oggi ci sono i mezzi giusti per difendersi, denunciare ed essere finalmente ascoltate”.

Tutti i concorrenti hanno avuto in premio un paio di cuffiette, del Megara hanno partecipato come concorrenti o collaboratori anche Chiara Vaiasicca, Vittoria Sciolto e Rebecca Sicari di II AL, Elena Carrà, I BS, Martina Damiata I A CL, Gloria Genovesi III BL, Rachele Testa IV SU, Gaia Scala IV BL. Inoltre hanno collaborato alla realizzazione delle foto: Aurora Marano, Ludovica Scicolone, Giorgia Tringali di II AL, Greta Laface, Martha Giardina e Alessia Russo di III BL, coinvolte nel progetto dalle proprie docenti di Lettere e coordinati dalle insegnanti Ornella Spina e Adelaide Sacco, rispettivamente docente di Storia dell’arte e referente d’istituto per la legalità. Hanno posato come modelle Valeria Torretti ed Elisabetta Boscarino.

Nel corso del dibattito è emersa, in particolare, l’importanza dell’impegno comune da parte della società civile e delle associazioni nella lotta ad ogni forma di sopraffazione e la presidente di Nesea ha ricordato la centralità della scuola quale agenzia educativa in grado di prevenire i reati di genere grazie all’attività di informazione e alla collaborazione con le associazioni antiviolenza per fornire aiuto e supporto in caso di necessità. La divulgazione delle buone pratiche da mettere in atto da parte di chi sia vittima o testimone di violenza domestica contrasta il diffondersi dei reati con efficacia: in tal senso, un dato che fa ben sperare riguarda proprio la sensibile riduzione dei crimini di genere dall’inizio dell’anno, esito probabile del buon operato nella collaborazione tra le associazioni di settore e le istituzioni. A fare da doloroso contraltare a queste parole di incoraggiamento, la testimonianza vivente di Noemi Ferraguto, sorella di Francesca, vittima di femminicidio a soli 21 anni.