Augusta, concorso “Laface” rivolto agli alunni del Corbino: premiati i vincitori

Hanno ricevuto una borsa di studio per l’acquisto di libri per il prossimo anno scolastico gli alunni che hanno vinto il concorso “La sicurezza sul lavoro, a scuola e l’importanza dei sindacati” indetto in memoria dell’ex sindacalista e assessore alla Pubblica istruzione a cui è intitolato il plesso in cui si trovano la segreteria e la presidenza dell’ istituto di Monte Tauro.

Si tratta di Francesco Tripoli (III A), Sofia Cardia (III B), Selene Petrini (III C) ed Edoardo Sirna (III D) che sono stati valutati dalla commissione esaminatrice composta dal dirigente scolastico Maria Giovanna Sergi, da Mirko Laface, dal vicepresidente del Consiglio comunale Biagio Tribulato, dalle collaboratrici della dirigente Antonia Zoncheddu e Cettina Messina e dalle insegnanti di italiano delle 4 classi Maria Rosaria Fazio, Melania Ternullo, Elena Russo e Giovanna Ritunno.

La cerimonia si è svolta nei giorni scorsi nei locali del plesso “Francesco Laface” alla presenza del sindaco Giuseppe Di Mare, di Mirko Laface, dell’assessore ai Lavori pubblici Angelo Pasqua, di Tribulato e del consigliere comunale Margaret Amara, questi ultimi hanno donato i loro gettoni di presenza per i buoni libro dei vincitori.

Fortemente voluto dalla famiglia Laface sin dal 2018, il concorso è stato rivolto agli alunni dell’ultimo anno della scuola secondaria di primo grado del Corbino. Quest’anno ha avuto una modalità di svolgimento leggermente diversa rispetto alle edizioni precedenti. Durante il primo incontro i ragazzi, nel pieno rispetto della normativa anticovid, guidati da Mirko Laface e da Biagio Tribulato hanno affrontato la tematica della sicurezza in genere e nei luoghi di lavoro in particolare, non tralasciando l’importante ruolo del sindacato. Il secondo appuntamento si è svolto nell’aula consiliare di palazzo San Biagio, dove gli alunni, accolti dal vicepresidente Tribulato e dall’assessore Pasqua, hanno simulato un consiglio comunale. Infine si sono cimentati in un elaborato scritto nel quale hanno esaminato la tematica proposta loro.