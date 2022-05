Augusta, concorso Labtop: studenti del Megara e istituto ottengono riconoscimenti

Riconoscimenti per gli studenti del Megara al concorso Labtop, edizione speciale della mostra interattiva di Scienze “Sperimentando giocando, conoscere sperimentando”, organizzata dall’Aif (Associazione per l’ insegnamento della fisica) sezione Giarre-Riposto, anche grazie al sostegno del piano lauree scientifiche di Catania e dalla sezione Aif di Catania.

A ricevere come premio una medaglia e un kit di elettronica con una console multifunzione è stato l’alunno Gabriele Amara (I AS) che con il video “La botte di Pascal” ha vinto il “Premio social” nella categoria singolo partecipante, mentre Carlo Lodin e Luigi Pitari, studenti della IV BS con il video “Scuola e motori. Come progettare un motore in laboratorio” hanno ottenuto una menzione di merito, ricevendo come premio il testo di divulgazione scientifica “La scimmia e le stelle” di Lia Formigari. Tutti gli studenti in gara sono stati coordinati dalla docente tutor Anna Lucia Daniele.

L’ istituto, infine, in quanto scuola partecipante al concorso, ha ricevuto in dono una pista per palline chiamata “Azione e reazione – starter set”, con cui si possono effettuare esperienze di cinematica e dinamica. Il progetto, coordinato dal docente Corrado Failla, rientra tra le tante iniziative del Dipartimento di matematica e fisica, coordinato dalla docente Stefania Caramagno.