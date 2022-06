Augusta, concorso “Futuri cittadini responsabili 2.0”: menzione speciale per il Corbino

Menzione speciale per il video prodotto dagli alunni della IB della scuola media del secondo istituto comprensivo Orso Mario Corbino, per il concorso “Futuri cittadini responsabili 2.0: Cammino educativo di responsabilità civile ed ambientale”. L’ istituto ha aderito al progetto omonimo, coordinato da Francesco Cancellieri e promosso da Assocea Messina, in collaborazione con il Movimento cristiano lavoratori (sede di Palermo), con l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, con l’Irssat, istituto di Ricerca, sviluppo e sperimentazione sull’Ambiente ed il territorio e con il patrocinio di Arpa Sicilia, con Città metropolitana di Messina e Ramarro Sicilia (sede di Messina).

Le video-lezioni, con scadenza bimestrale, sono iniziate a febbraio per concludersi ad aprile con una serie di question time, durante i quali i ragazzi hanno potuto chiarire eventuali dubbi. I relatori, Vincenzo Piccione (Cts Irssat), Giovanna Lucia Piangiamore (Ingv) e Rachele Castro (Cnr) sono riusciti ad affascinare i ragazzi con un linguaggio alla loro portata e con programmi multimediali accattivanti. Infine, gli alunni hanno prodotto un elaborato in formato digitale nel quale hanno descritto il lavoro svolto inerente ai vari approfondimenti sviluppati. Un’attività quindi interdisciplinare che ha coinvolto i docenti di quasi tutte le discipline: e la menzione speciale è stata attribuita proprio per aver colto lo spirito multidisciplinare del progetto e saputo integrare tutti i moduli che lo compongono con un messaggio comune.

Hanno partecipato al concorso 1400 ragazzi 650 della primaria, 700 delle medie e 50 della secondaria di II grado. Ottime anche le postazioni raggiunte dalle altre classi dell’istituto partecipanti. I premi agli alunni della I B sono stati consegnati nei giorni scorsi da Cancellieri, nel cortile del plesso “Laface”.