Augusta, concorso fotografico per raccogliere fondi per la ricerca sul cancro Airc: premiati i vincitori

Si è conclusa con la premiazione dei vincitori il concorso fotografico organizzato dal comitato di Augusta-Sicilia dell’Airc che da quest’anno è entrato a fare parte della Fondazione nazionale dell’associazione italiana per la ricerca sul cancro. Giunto all’ottava edizione, continua ad avere un buon successo di pubblico e partecipazione, con quasi 4.100 euro raccolti per la ricerca sul cancro a favore dell’associazione e 120 foto inviate un po’ da diverse province da fotografi, professionisti e non, che si sono cimentati nel tema che quest’anno era “Il paesaggio tra storia e resilienza”.

A vincere il premio della giuria tecnica è stato Corrado Di Mauro di Augusta, la giuria di qualità ha, invece, assegnato il primo premio a Ezio Raimondo di Caltagirone, il secondo a Francesco Anfuso di Augusta e il terzo a Nella Mazzeo di Catania; a seguire sono stati premiati anche Michela Bregamo di Milano, Assunta Catania di Catania, Luigi di Orio di Siracusa, Barbara Maugeri di Lentini, Enrico Petracca, Mariella Amara e Armando Panarello, questi ultimi tutti di Augusta. I dieci migliori scatti, più la foto vincitrice del premio di qualità sono state esposte durante la cerimonia di premiazione che si è svolta, nei giorni scorsi, nel salone di rappresentanza del palazzo di città. Durante l’evento, com’è consuetudine, sono state proiettate tutte le foto che hanno partecipato al concorso e hanno partecipato oltre al sindaco Giuseppe Di Mare e all’assessore Ombretta Tringali anche alcuni componenti delle due giurie, una di “qualità” e una “tecnica” che hanno valutato gli scatti partecipanti al concorso che ha avuto il patrocinio del Dipartimento di agricoltura, alimentazione e ambiente dell’ università di Catania, dell’Ordine dei tecnologi alimentari di Sicilia e Sardegna del Dipartimento di economia e impresa, dell’Ordine degli architetti Sicilia, del Rotary club Augusta e dell’Ordine provinciale dei chimici e fisici presieduti rispettivamente da Dario Valmori e Giuseppe Tringali.

Hanno fatto parte della giuria di qualità Angelo Messina, Biagio Fallico, Biagio Pecorino, Simona Consoli, Giuseppe Muratore, Antonella Pane, Simona Porto, Salvatore Bordonaro e Ombretta Tringali; hanno, invece, composto la giuria tecnica Giuseppe Di Mare, Marco Romano, Antonella Agodi, Giovanni Cascone, Salvatore Barbagallo, Daniela Romano, Giovanna Tomaselli e Mariagrazia Leonardi.

“Questa è stata un’edizione diversa dalle altre, per la prima volta siamo entrati nella campagna nazionale Airc e siamo gli unici in tutto il comitato Sicilia e questo grazie al grande lavoro che tutti abbiamo fatto in questi anni” – ha detto Sabrina Toscano, referente del comitato di Augusta che ha sottolineato che quest’anno saranno devoluti alla ricerca oncologica dei tumori pediatrici i fondi raccolti che provengono dalle quote di partecipazione degli iscritti ma anche di tanti sponsor privati, alcuni dei quali hanno anche donato dei prodotti alimentari per i vincitori.

“Provengo da una famiglia in cui mi è stato insegnato che quando lo stato non arriva facciamo noi, entriamo in campo, – ha proseguito Toscano- mio padre prendeva sempre l’azalea, era per lui qualcosa di importante, il tumore se l’è portato via in 49 giorni e io ero troppo giovane. Nel momento più brutto per la mia famiglia, per me, abbiamo deciso di fare i volontari ma non perché con il nostro aiuto avremmo risolto la situazione, dovevamo entrare in campo. Dopo 5 anni dal nostro ingresso nella fondazione venne al liceo un ricercatore e raccontai la mia esperienza. Era appena tornato dagli Stai uniti e si occupava dello stesso tumore di cui era morto papà e a 5 anni dalla sua morte quel tipo di tumore che prima era uno dei più rari e sconosciuti era curabile e, in alcuni casi, se preso in maniera precoce, anche guaribile. Lì – ha concluso- ho capito che la ricerca era la strada giusta. Io so che stiamo regalando un sorriso ad un bimbo, una speranza”.