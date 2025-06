Augusta, concorso “Creiamo un exhibit”: premiati quattro alunni del Megara

Gli studenti della terza Cs del liceo Megara Anna Cardia, Clara Prisutto, Vincenzo Roggio e Giulia Zanti hanno ricevuto nei giorni scorsi la medaglia di bronzo dal dirigente scolastico Gianluca Rapisarda, oltre che le congratulazioni personali e dell’intera comunità liceale, per essersi classificati al terzo posto al concorso “Creiamo un exhibit” che si è svolto a Catania all’ istituto “Boggio Lera”. I quattro studenti, coadiuvati dalla docente referente per il progetto Jolanda Coralli, hanno partecipato con l’esperimento “La magia della fisica. Giochiamo con la densità” al concorso, indetto dall’ Associazione per l’ insegnamento della fisica nell’ambito della IX edizione della mostra di scienze “Sperimentare giocando, conoscere sperimentando”.

L’esperimento è consistito nel riprodurre una lampada lava e nel mostrare come varia la densità dell’acqua al variare della quantità di sostanza disciolta in essa. Nella lampada lava classica l’energia termica prodotta dall’energia elettrica fa mutare la densità della cera, creando dei motivi convettivi, grazie al susseguirsi del riscaldamento e del raffreddamento della cera. Gli alunni sotto la guida della docente, hanno sostituito l’acqua alla cera, facendo mutare la sua densità utilizzando delle pastiglie effervescenti, producenti anidride carbonica, inducendo nell’acqua i descritti moti convettivi.

Successivamente, sciogliendo in alcuni bicchieri, contenenti ognuno acqua di diverso colore, diverse quantità di zucchero, ed unendo poi l’acqua contenuta nei vari bicchieri in un unico recipiente, si è visto che le varie quantità d’acqua diversamente colorate non si mischiavano fra loro, ma si posizionavano separatamente le une dalle altre, in rapporto alla diversa densità dovuta alle differenti quantità di zucchero. In entrambi i casi gli effetti visivi prodotti sono stati talmente belli che tutti sono rimasti d’incanto.