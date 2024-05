Augusta, concorsi dedicati a Falcone e San Domenico dell’associazione genitori e figli “Unitevi a noi”

Scade il prossimo 7 maggio il termine per partecipare ai due contest promossi dall’associazione genitori e figli “Unitevi a noi” aps ets per il quarto anno consecutivo. Il primo è intitolato “Se vive la mafia muore la giustizia” ed è incentrato sulla della strage di Capaci del 23 maggio, di cui quest’anno ricorre il trentaduesimo anniversario.

“Da sempre consapevole dell’importanza di diffondere la cultura della legalità – spiega il presidente Antonio Caruso – l’ associazione invita gli augustani ad elaborare una frase, un racconto, una poesia o a realizzare un disegno, dipinto, una foto che abbiano per oggetto la strage di Capaci. L’associazione, secondo il suo insindacabile giudizio, premierà il migliore elaborato”.

Il secondo contest è indetto in occasione della festa del patrono di Augusta San Domenico, del 24 maggio e propone ai cittadini a cimentarsi nella creazione di pensieri, poesie, brevi racconti o nella realizzazione di disegni, dipinti, foto dedicati alla celebrazione di colui a cui è affidata la protezione della nostra amata città.

Per la valutazione degli elaborati scritti si terrà conto della pertinenza, dell’originalità e correttezza della forma, per quella degli elaborati grafici la creatività nello stile espressivo, l’utilizzo delle tecniche figurative (grafiche e pittoriche) e delle regole della rappresentazione visiva. Per la fotografia si valuterà, infine, composizione, luce, tecnica, messaggio ed attimo, emozione.