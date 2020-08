Augusta, concorsi Autorità portuale, Cafeo contro: “non in campagna elettorale, sto valutando come farli ritirare”

“L’Autorità portuale non si può permettere in questa fase così delicata di fare questi concorsi per assunzioni e sono già a studio con gli avvocati per capire come fare per ritirarli totalmente, perchè non si può inserire un tema cosi delicato sotto campagna elettorale. E lo dico soprattutto per Augusta”. È quanto ha affermato il parlamentare regionale Giovanni Cafeo al Consiglio comunale che si è svolto nei giorni scorsi, a palazzo San Biagio, nel quale si è anche affrontato il tema dello sviluppo della zona industriale e del porto di Augusta legato delle Zes, le zone economiche speciali. Durante la seduta l’esponente di Italia viva ha criticato pubblicamente il recente avvio, in piena campagna elettorale per Augusta, delle procedure concorsuali da parte dell’Autorità di sistema portuale del mare di Sicilia orientale per l’assunzione, a tempo indeterminato, di 32 unità, di cui uno riservato a personale interno, da distribuire nel varie settori dell’Ente di cui fa parte anche Catania. Di questo concorso si parla già da tempo, ma è stato bandito a luglio, con scadenza il 5 settembre prossimo, praticamente a un mese dalle elezioni del 4 e 5 ottobre 2020 in cui Augusta è chiamata a votare per il rinnovo dell’ amministrazione e del consiglio comunale.

“Sono queste le cose che poi incidono perchè – ha proseguito Cafeo – nonostante facciamo le leggi in questo territorio non verrà nessuno ad investire e saremo costretti a tenerci solo la zona industriale. Se abbiamo a cuore lo sviluppo dei nostri figli, dobbiamo avere la forza di mettere i puntini sulle i. Se abbiamo delle strutture che sono preposte allo sviluppo di un porto e in cui fino ad oggi si sono fatte solo progettazioni e mai i lavori e non si è messo mai il porto in condizione di potersi sviluppare, a prescindere dalla zona industriale, ci stiamo prendendo in giro” – ha aggiunto dicendosi pronto ad impugnare gli 8 bandi, di cui un paio sono già sotto i riflettori di Assostampa e Gus, (Gruppi uffici stampa).

E delle Zone economiche speciali ha parlato, nella sua audizione in aula, il sindaco Cettina Di Pietro che ha ricostruito il percorso, tortuoso, dell’individuazione da parte dei comuni delle aree dove fare ricadere le Zes. Il sindaco ha ricordato che la prima bozza del decreto dell’assessore regionale aveva fortemente penalizzato tutta l’area della provincia che riguardava “Augusta e Siracusa sud a favore, invece, dell’area nord comprendente Catania e altri comuni giocando sulla omogeneità economica”.

Una fase superata dopo una “battaglia” e una nuova individuazione di aree “dove siamo stati chiamati letteralmente a mercanteggiare nuove aree da inserire” ha sottolineato Di Pietro, in quella fase accompagnata dal parlamentare nazionale del 5 stelle Filippo Scerra.

Per dare attuazione concreta alle Zes desso si aspetta la nomina di un commissario straordinario. “E tutto l’inghippo è adesso – ha aggiunto – a chi spetta nominare il commissario, se alla Regione o al Ministro, secondo me al ministro. Ancora una volta se ne va Crocetta e viene Musumeci e siamo nuovamente vittima da parte della Regione che già ci ha fatto lo sgambetto per la storia della sede dell’Autorità portuale e perdiamo tempo e dobbiamo stabilire chi deve decidere chi deve assumere questo ruolo. Ovviamente in questo non si mette in campo la competenza, però Cafeo questo non l’ha detto, ma ha parlato di altri poltronifici e ha dimenticato di parlare di questo. Stiamo perdendo tempo prezioso, perché penso che la riserva possa essere sciolta non prima della metà di settembre, siamo in una fase di transito e cruciale dove adesso passa il treno delle Zes che può portare alla diversificazione dello sviluppo del porto”.

Una di queste potrebbe essere lo sviluppo anche in chiave turistica come ha sottolineato l’ex presidente del consiglio Lucia Fichera che ha parlato di Zes in termini di “progetto ambizioso che il territorio deve accogliere senza farsi trovare impreparato. Non credo che si sfuggito e non è certo un caso che – ha aggiunto – la Virtu Ferries vuole ripristinare la tratte per Malta dal porto di Augusta. È già successo nel 2012 ma quella volta l’amministrazione era troppo distratta per aiutare l’imprenditoria locale ad accogliere queste nuove tratte o passeggeri che arrivavano ad Augusta in mezzo al deserto, questa volta non deve succedere”.

A ricordare che, però, ancora nella cartografia delle Zone economiche speciali ormai individuate definitivamente nessuno ha tolto le aree che corrispondono alle Saline Migneco- Lavaggi è stato Enzo Parisi di Legambiente: “avevo detto che le Zes erano state disegnate a caso, aspettavo le nuove cartografie per dire che l’errore era stato corretto, ma così non è stato e – ha affermato – guarda caso dalle cartografie pubblicate sul sito EuroinfoSicilia e non della Regione sono state tolte le aree del foglio 70 che corrispondono alle saline del Mulinello, ma hanno lasciato quelle del foglio 53 che sono della Zsc saline Migneco-Lavaggi. Ma queste cose chi le controlla?”.

di Cettina Saraceno