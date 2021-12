Augusta, concluso lo sbarco dei migranti dalla Geo barents di Medici senza frontiere

Si sono concluse oggi, alla vigilia di san Silvestro, le complesse operazioni di sbarco dei 558 migranti approdati nella serata di martedì ad Augusta a bordo della “Geo Barents”, la nave di Medici senza frontiere che li aveva soccorsi nel Mediterraneo nei giorni scorsi.

Oltre cento i minori non accompagnati sono stati trasferiti al centro di accoglienza di Caltanissetta, agli adulti devono invece effettuare il periodo di quarantena in una delle due navi traghetto che si trovano attraccate alla banchina accanto alla nave. “Questa non è la fine della strada per queste persone – afferma la ong – ma un passo avanti verso le cure, i servizi e la sicurezza di cui hanno urgente bisogno”