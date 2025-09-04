Augusta, concluso il progetto “Mare per tutti”: accesso garantito al mare anche per persone in carrozzina

Si è conclusa con soddisfazione l’iniziativa “Mare per tutti”, promossa quest’anno dall’amministrazione comunale di Augusta, che ha permesso a tutti, comprese le persone in carrozzina, di accedere al mare grazie all’allestimento di una passerella sulla spiaggia di Agnone Bagni.

Un progetto sperimentale che, come ha spiegato il sindaco Giuseppe Di Mare, “ha dato buoni risultati e soprattutto ha permesso che nessuno restasse indietro, punto cardine del nostro modo di amministrare”.

Determinante la collaborazione con il mondo del volontariato. Il vicesindaco e assessore Biagio Tribulato ha sottolineato come l’iniziativa abbia rappresentato “un segnale tangibile di cooperazione sul territorio”, ringraziando i volontari del Gruppo Comunale di Protezione Civile, della Croce Rossa Italiana – Comitato di Siracusa, dell’Auser, della Fratres Augusta e dell’associazione Impronte ETS, che hanno garantito un presidio di supporto ai fruitori della spiaggia per tutto il mese di agosto.

L’amministrazione ha inoltre messo a disposizione un servizio di trasporto gratuito, due volte a settimana, per le persone con disabilità che ne avessero necessità. Un’iniziativa resa possibile grazie al coordinamento del Settore Politiche Sociali, guidato dalla dott.ssa Lilli Passanisi, e al lavoro della responsabile del servizio disabilità, dott.ssa Maria Elena Di Franco.

“Per noi è stato un modello sperimentale che ha dato risposte concrete a tutti – ha aggiunto il vicesindaco Tribulato – e che ci permette di programmare per il prossimo anno un’azione ancora più efficace ed efficiente, affinché andare al mare sia davvero alla portata di tutti i cittadini”.

Con il progetto “Mare per tutti”, Augusta ha compiuto un passo importante verso l’inclusione e la piena accessibilità degli spazi pubblici, trasformando una sperimentazione in un impegno concreto per il futuro.