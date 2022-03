Augusta, concluso il primo ciclo di progetti di utilità sociale con i beneficiari del reddito di cittadinanza

Quasi concluso il primo ciclo dei progetti di utilità collettiva (Puc, programmati e approvati dall’ amministrazione a dicembre del 2020, che ha messo in pratica quanto dettato dalle linee guida del Reddito di cittadinanza che prevede una restituzione sociale da parte dei beneficiari. Lo fa sapere l’assessore Ombretta Tringali che spiega che i cinque progetti “Pulizia al Comune”, “Segretariato e supporto amministrativo”, “Amici della strada”, “Verde pubblico” e “Vita al cimitero” “sono stati pianificati tenendo conto delle risorse e delle capacità personali di ciascun beneficiario del Reddito. Il numero dei partecipanti è oscillato dai dieci ai venti in base agli ambiti di interesse, assicurati contro infortuni e malattie, adeguatamente preparati con corsi di formazione e sulla sicurezza, dotati di dispositivi di protezione individuale e collettivi, e con visite mediche tutto anticipato dall’amministrazione e che sarà successivamente rimborsato dal Fondo Povertà 2019/2020”- ha aggiunto.

Per la programmazione e attuazione dei Puc hanno collaborato diversi settori comunali diretti dalla responsabile dei progetti Loredana Marletta che ha coordinato tutte le azioni preliminari insieme alla responsabile VIII Settore, Sebastiana Passanisi, mentre per la scelta dei partecipanti l’ ufficio delle Politiche sociali ha lavorato con gli operatori del Centro per l’impiego utilizzando le piattaforme di riferimento.

“Il lavoro reso dai lavoratori Puc è stato un ottimo supporto alle mansioni ordinariamente svolte dall’Ente – ha affermato Tringali- ed è stato sempre ben espletato dai partecipanti che abbiamo visto davanti gli istituti scolastici per accompagnare gli studenti, curare il verde pubblico in vari punti della città, ai giardini pubblici, al cimitero, altri in biblioteca o allo Stato civile, e nei vari uffici per la pulizia settimanale dei locali. È stato un progetto vincente per tutti, non solo per i nostri tutor Marletta, Amato, Barbagallo, Criscione e Ruma che li hanno monitorati, ma soprattutto per loro che hanno reso un servizio alla città e che in più occasioni hanno esternato i propri ringraziamenti per la possibilità data”.

Alcuni progetti sono terminati il 28 febbraio e altri scadranno il prossimo 31 marzo, altri ne sono già stati approvati dall’Ente.