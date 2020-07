Augusta, concluso il corso di fotografia digitale di Apf: consegnati gli attestati

Si è concluso sabato, con la consegna degli attestati, il nono corso base di fotografia digitale, promosso dall’ associazione Augusta photo freelance e certificato dalla Federazione italiana fotografi e tenuto. Sette gli attestati consegnati a Stefania Arena, Loredana Audibert, Domenico Blasco, Giovanni Fagone, Miriam Iacobacci, Lorenzo Mendola e Martina Spinali, allievi hanno partecipato ad un corso “difficile, iniziato agli inizi dell’anno in sede, sospeso per il Covid 19, ripreso con le lezioni su Skype durante il lockdown e concluso in esterno, con le uscite previste con mascherine e adottando tutte le precauzioni del caso”- ha detto il presidente Romolo Maddaleni.

Anche la tradizionale mostra che di solito si organizza a fine corso con le foto degli allievi ha dovuto cambiare modalità è si è svolta in forma virtuale, mentre le 4 migliori foto selezionate di ogni singolo corsista, assieme ai filmati ripresi durante le uscite fotografiche, sono state proiettate durante una cerimonia che si svolta, anche questa, nel rispetto del distanziamento sociale in atto, nella piazzetta all’interno del Ronco Rossi adiacente alla sede – Galleria Apf.

L’unica immagine stampata è stata quella di Martina Spinali “Pannig 1” la foto premiata come la migliore del corso 2020. Responsabile del corso è stato Armando Panarello, Donia Fareri, Roberta Spinali e Benedetta Scarnato hanno posato per i corsisti nella lezione Ritratto.