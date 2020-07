Augusta, concluso il concorso “Mascherina artistica”, promosso dall’Icob. Ecco i vincitori

Si è concluso nei giorni scorsi, dopo la proroga della scadenza al 18 luglio, il concorso “Mascherina artistica” promosso dall’associazione culturale Icob di Augusta con l’obiettivo di esorcizzare il periodo difficile e critico della pandemia da coronavirus sviluppando la propria creatività con l’uso di colori e ricami nella creazione di mascherine, che rimangono dei presidio medici necessario per la protezione individuale.

Numerosa è stata la partecipazione di chi ha realizzato “vere e proprie espressioni artistiche d’effetto, dipinti sapientemente e rigorosamente a mano con vari soggetti curati nei dettagli, nelle sfumature dei colori, nei giochi di luci e ombre, nelle espressioni e nell’originalità”, come fa sapere l’associazione che ha selezionato i primi cinque classificati. Prima si è piazzata Nelly Patania di Augusta con la mascherina “Pinocchio e Geppetto”, seconda Valeria Miceli di Sortino con “Donna col cappello nell’ombra”, terza Guendalina Sciascia di Augusta con “Notte stellata” celebre dipinto di Van Gogh, quarto Andrea Pattavina di Adrano con “Diabolik”, quinta Cetty Ponti di Matera con “Testa di moro”.

Nei prossimi giorni verranno recapitati gli attestati di merito, le cinque mascherine si potranno vedere anche sulla pagina Facebook “concorso mascherina artistica” e a breve sarà disponibile il book fotografico delle 19 selezionate tra tutti i partecipanti. Soddisfatta l’Icob per l’adesione al concorso e per la partecipazione che oltre ad Augusta ha visto anche concorrenti di Sortino, Adrano, Matera, Napoli, Catania, Lentini, Melilli, Messina, Caltagirone, Cropani, Paola, Modica, Giarre,solo per citarne alcuni.