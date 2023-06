Augusta, concluso il concorso “Francesco Laface” al Corbino: premiati i vincitori

E’ stato incentrato quest’anno su “La sicurezza e la tutela nella scuola e nel mondo del lavoro connessa all’importanza dei sindacati”, il concorso “Francesco Laface”, promosso dalla famiglia Laface e dal secondo istituto comprensivo “Orso Mario Corbino”, in memoria dell’ex sindacalista e assessore alla Pubblica istruzione a cui è intitolato il plesso e in cui si trovano la segreteria e la presidenza dell’ istituto. Era rivolto agli alunni dell’ultimo anno della scuola secondaria di primo grado e si è concluso sabato con la premiazione dei vincitori avvenuta nei locali del plesso “ diretto da Maria Giovanna Sergi, alla presenza dei fratelli Danilo e Mirko Laface, del vicepresidente del Consilio comunale Biagio Tribulato e dell’ex segretario della Uil Stefano Munafò.

Gli elaborati realizzati dagli studenti sono stati esaminati dalla commissione composta dalla dirigente scolastica, da Mirko Laface, da Biagio Tribulato, dalla vicepreside Antonia Zoncheddu e dalle insegnanti di Italiano delle ultime classi delle medie Cettina Messina, Giovanna Ritunno e Melania Ternullo. A vincere sono stati Sebastiano Bonaccorso (III A), Laura Marra (III B), Ludovica Petracca (III D). Menzione speciale a Sofia Di Giovanni per il suo elaborato grafico. I vincitori hanno ricevuto oltre ad una targa ricordo, un buono per l’acquisto di libri per il prossimo anno scolastico; tutti i partecipanti hanno ricevuto attestato di partecipazione.

Sin dal 2018 l’anno scolastico si chiude con la premiazione legata al concorso che è stato preceduto da due attività formative: la prima nella quale i ragazzi, guidati dall’avvocato Laface e da Tribulato hanno affrontato la tematica della sicurezza in genere e nei luoghi di lavoro in particolare, non tralasciando l’importante ruolo del sindacato; la seconda, svoltasi nell’aula consiliare di palazzo San Biagio, ha visto i ragazzi mettersi nei panni degli amministratori della città, simulando un consiglio comunale nel quale hanno vestito i panni degli amministratori della città ed anche dei consiglieri di maggioranza ed opposizione. Infine, il concorso vero e proprio li ha visti cimentarsi in un elaborato grafico o di scrittura creativa nel quale hanno esaminato la tematica proposta loro.