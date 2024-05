Augusta, concluso al Ruiz un percorso per le competenze trasversali e per l’orientamento con Marinarsen

Ultimo incontro, nei giorni scorsi, per il percorso per le competenze trasversali e per l’orientamento “Gestione dei servizi marittimi, delle officine meccaniche e dei sistemi elettrici ed elettronici” in collaborazione con Marinarsen, iniziato in primavera all’Arsenale militare di Augusta per il triennio dell’indirizzo “Meccanica e meccatronica” dell’ istituto tecnico settore tecnologico dell’ istituto superiore Gaetano Arangio Ruiz.

Gli studenti, accompagnati dai docenti Corrado Cianci, Domenico Moschitto, e Simona Lo Bello, hanno visitato un’unità navale a conclusione di un percorso che ha visto protagonisti tante figure professionali che operano all’interno dell’ Arsenale. Il progetto ha avuto come tutor interni gli insegnanti Tania Rizzotti e Corrado Cianci e come tutor aziendale l’ingegnere Antonino Tiano.

Durante il percorso gli studenti, sotto la guida delle maestranze che operano nella struttura, hanno seguito le lavorazioni che si svolgono nelle officine macchine utensili dove si manutenzionano le macchine operatrici in dotazione alle unità navali. Si è passato poi ai reparti di carpenteria meccanica e di lavorazioni plastiche a freddo delle lamiere (calandratura e piegatura) e al relativo reparto di saldatura e in seguito presso l’officina di revisione dei dispositivi di sicurezza di cui sono fornite le unità navali. In un altro incontro invece gli alunni hanno avuto l’opportunità di visitare i bacini di carenaggio di contrada Pantano Daniele dove le navi militari vengono tirate a secco per poter intervenire sul fasciame delle stesse. È stata descritta la procedura di entrata in bacino delle unità navali, quindi si è passati all’analisi su una nave in secca delle problematiche che i materiali metallici presentano quando sono immersi nell’acqua di mare e le tipologie di interventi che normalmente si effettuano.

Un percorso che ha affascinato gli studenti che hanno avuto modo di conoscere alcuni campi di applicazione del diploma che conseguiranno alla fine del triennio, percorso che ha avuto come obiettivo l’implementazione delle competenze relative alla gestione dei servizi marittimi, delle officine meccaniche e dei sistemi elettrici ed elettronici, ma anche il raggiungimento di competenze trasversali quali l’uso di tecnologie innovative, la capacità di utilizzo del linguaggio tecnico, problem solving, capacità di progettare e lavorare in team, competenze in lingua straniera e non ultimo il rispetto dei tempi.