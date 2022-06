Augusta, concluso al Ruiz il progetto Erasmus “Developing an artificial intelligence“

Si è concluso con l’incontro a Velenje in Slovenia il progetto Erasmus “Developing an artificial intelligence curriculum adapted to european high schools“, che ha visto l’istituto superiore Gaetano Arangio Ruiz protagonista per tre anni di un percorso altamente educativo, il cui obiettivo è stato la creazione di un libro di testo sull’intelligenza artificiale da adottare nelle scuole superiori dell’Unione Europea. Non a caso i paesi partecipanti sono stati scelti per rappresentare i quattro punti cardinali nell‘Europa.

Scuola capofila dell’Erasmus la prestigiosa università della Coruna, da sempre all’avanguardia nella ricerca sull’intelligenza artificiale e sulla robotica, che, con il docente Francisco Javier Bellas Bouza, ha coordinato sei scuole superiori provenienti dalla Finlandia, dalla Lituania, dalla Slovenia, dalla Spagna e dall’Italia, rappresentata appunto dall’istituto augustano.

Nell’ultimo incontro tutti i partecipanti si sono potuti incontrare di nuovo in presenza, dopo due anni di pandemia e incontri per lo più online. Sono stati giorni intensi di lavoro per gli studenti che, divisi in gruppi transnazionali, hanno programmato, risolto problemi, trovato possibili soluzioni ai punti dell‘ Agenda 2030 attraverso la robotica. Ma ci sono state anche visite guidate a Lubiana, al lago di Bled, all’ università di Lubiana, in particolare al Dipartimento di informatica e tecnologia e anche al Mic, una scuola di specializzazione tecnica superiore, con i suoi straordinari laboratori, dove scuola e azienda si incontrano per trasformare la teoria in pratica .

E’ stata un’esperienza molto ricca dal punto di vista didattico e relazionale per gli studenti del Ruiz Riccardo Bandiera, Noemi Blancato, Antonio Campisi, Lorenzo Di Fazio, Simone Gaeta, Federica Grasso e Rebecca Scotton della 4 QL del Liceo quadriennale delle Scienze applicate, accompagnati dai docenti Angelo Santacroce e Paola Moroni.

Gli alunni, infatti, hanno approfondito degli aspetti particolari dell‘intelligenza artificiale come la robotica cognitiva, l’intelligenza collettiva, la sostenibilità, l’etica e la legalità, che questo Erasmus di ultima generazione prevedeva. Importante anche l’aspetto creativo e pratico, con la programmazione di “Robobo“, un prototipo di robot educativo costituito da una base mobile su cui è alloggiato uno smartphone , che tanto ha appassionato gli studenti, e l’ideazione di app intelligenti.

“Portare i nostri ragazzi in Europa gratuitamente con i progetti Erasmus è motivo di orgoglio per la nostra scuola, in maniera particolare questo Erasmus che ha visto il Ruiz fianco a fianco con Istituti all’avanguardia nel campo della robotica e dell’intelligenza artificiale – ha commentato la dirigente scolastica del Ruiz, Maria Concetta Castorina -. È stato un percorso avvincente, che se da un lato ha rafforzato le competenze linguistiche dei nostri studenti, dall’altro ha anche migliorato le loro capacità di interpretare i processi tecnologici, parte integrante della nostra società”.