Augusta, concluso al Ruiz il laboratorio nazionale “Agisci! Oltre le differenze. Cittadinanza globale attiva a scuola”

È stata una primavera di cittadinanza attiva all’ istituto superiore “Gaetano Arangio Ruiz” con il progetto “Agisci! Oltre le differenze. Cittadinanza globale attiva a scuola” promosso da Intercultura odv e dal ministero del Lavoro e delle Politiche sociali. La scuola superiore diretta dalla dirigente Maria Concetta Castorina è stata, infatti, una dei cento istituti scelti per lo svolgimento del percorso laboratoriale dell’associazione Intercultura odv, orientato alla promozione dell’obiettivo 4 dell’Agenda 2030, per fornire agli studenti un’educazione ai diritti umani, alla parità di genere, alla pace, alla cittadinanza globale e alla valorizzazione delle diversità culturali.

Al Ruiz il percorso si è articolato in due momenti distinti. La prima parte è stata curata direttamente dall’associazione di volontariato attiva in Italia dal 1955, che organizza programmi di mobilità studentesca per giovani studenti ed è impegnata nella promozione del dialogo interculturale.

Il primo laboratorio, condotto dai volontari formatori del centro locale di Intercultura Catania Dario Blasco e Annamaria D’Alberti Simili, ha fornito agli studenti della 2QL e 3AT, seguiti dai docenti Stefania Anfuso, Stefano Bonaccorso e Sonia Ternullo, una cornice teorica sulla cittadinanza globale attiva. Gli alunni hanno potuto riflettere su quanto la dimensione globale intervenga in ogni aspetto della nostra vita e su quali competenze siano necessarie, nel mondo di oggi, per agire con efficacia per il benessere e la sostenibilità delle nostre comunità locali e globali, a partire dalla propria classe.

Nella seconda fase in collaborazione con l’associazione “Diskolé aps” di Torino, i ragazzi, guidati dalla formatrice Valeria Camilloni, hanno svolto un laboratorio didattico finalizzato al riconoscimento e al contrasto dei pregiudizi inconsapevoli, con un focus specifico sui gender bias, per sensibilizzare studenti e studentesse sul tema delle asimmetrie di genere. Attraverso discussioni, giochi di ruolo e attività interattive, i ragazzi hanno esplorato le radici degli stereotipi, il loro impatto sulla società e, soprattutto, come superarli per costruire un futuro più equo e inclusivo.

“Agisci non è stato solo un progetto didattico a cui abbiamo avuto il privilegio di partecipare, ma un’opportunità concreta per i nostri studenti di diventare protagonisti del cambiamento. In un mondo sempre più interconnesso, infatti, iniziative come questa dimostrano quanto sia cruciale investire su un’educazione che sappia coniugare conoscenza, valori e azione”– ha commentato la dirigente scolastica Maria Concetta Castorina.