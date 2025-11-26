Augusta, conclusi i lavori di manutenzione in via Dei Tulipani

Conclusi i lavori di manutenzione in via Dei Tulipani, ad Augusta. La strada cittadina, che si trova in zona Monte, è stata interessata da lavori che hanno previsto il rifacimento dell’intero manto stradale.

Un intervento necessario che Augusta attendeva da decenni e coinvolge anche altre vie della città. Lavori, questi, che rientrano in un più ampio progetto di riqualificazione della rete viaria urbana e che “dimostrano il grande impegno e l’attenzione che mettiamo verso ogni angolo della città” ha affermato il sindaco Giuseppe Di Mare attraverso i suoi canali social.