Augusta, conclusi i festeggiamenti di sant’Andrea apostolo: il comandante di MariSicilia nominato “confrate onorario”

Si sono conclusi con la celebrazione eucaristica di lunedì sera i festeggiamenti in onore di Sant’Andrea apostolo, organizzati dall’omonima Confraternita dei pescatori nella chiesa di via Principe Umberto. Quest’anno per le disposizioni delle autorità sanitarie in materia di contenimento della diffusione del Covid-19 si sono molto ridotti e si sono svolti senza gli aspetti più esteriori come la sagra, la tradizionale mostra del mare e persino la processione, ma questo “non ha impedito però che, nel rispetto delle prescrizioni, si onorasse il santo apostolo e martire, protettore dei pescatori e della gente di mare” – ha fatto sapere il governatore Giulio Morello che ha conferito dell’ammiraglio Andrea Cottini, comandante di MariSicilia l’onorificenza di “confrate onorario” con una particolare dedica: “per l’encomiabile lavoro svolto nella lunga carriera, con particolare attenzione verso le operazioni svolte al comando di uomini e mezzi della Marina militare, per la salvaguardia di vite umane in mare in questo particolare periodo storico. Come l’apostolo Andrea fu “pescatore di uomini”, possa lei, ammiraglio, essere approdo sicuro per chi al mare affida la propria vita”

Il comandante Cottini ha ringraziato per la dedica manifestando la propria vicinanza alla gente di mare in tutte le sue categorie. Alla celebrazione religiosa ha preso parte il sindaco Giuseppe Di Mare, nell’omelia il rettore della confraternita Don Paolo Pandolfo ha più volte sottolineato il concetto di unità, che non deve rimanere solo un concetto astratto ma, deve trovare seria interiorizzazione in tutti gli ambiti della società, soprattutto all’interno della chiesa.

“Una è la fede, una è la speranza, uno è l’amore che ci unisce a Cristo, ognuno con carismi diversi ma uniti da un unico Dio e verso un unico Dio” – ha detto e in segno distensivo per espresso volere del rettore e del governatore della Confraternita l’invito alla celebrazione di lunedì è stato rivolto a tutti i governatori in rappresentanza delle realtà confraternali. “Pochi hanno risposto” – ha concluso Morello che dà l’ appuntamento alle prossime celebrazioni del 2021 auspicando un anno migliore