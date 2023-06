Augusta, conclusi i concorsi sul giudice Falcone e sul patrono San Domenico: premiati i vincitori

Si sono conclusi con la premiazione dei vincitori i due concorsi dedicati alla figura di Giovanni Falcone e del patrono di Augusta, san Domenico promossi dall’associazione di genitori e figli “Unitevi a noi” e giunti quest’anno alla terza edizione. Buona la risposta degli augustani e delle scuole che hanno partecipato in tanti ai due contest su legalità e tradizione con elaborati scritti, grafici e per la prima volta quest’anno anche fotografie valutate da un’apposita commissione esaminatrice composta dalle docenti Marinella Scalia, Gloria Passanisi (vicepresidente), Sonia Coco e Graziella Mignosa.

La cerimonia di premiazione si è svolta nei giorni scorsi nel salone di rappresentanza del Comune, alla presenza del sindaco Giuseppe Di Mare e degli assessori Pino Carrabino e Ombretta Tringali, che si sono detti grati con l’associazione per il lavoro che svolge sul territorio.

Per il concorso “Se la mafia vive, muore la giustizia” hanno vinto: nella categoria “elaborati scritti“ per non appartenenti alle scuole Marco Cannavò, per la sessione scuole Letizia Fazio ( I A del Costa); menzione speciale per Chiara Tringali (I C del Corbino) e menzioni per Ludovica Di Grusa (I D del Corbino) e Marta Laudani (I A del Todaro).

Nella categoria “elaborati grafici“: primo premio a pari merito tra Laura Marra (III B del comprensivo Corbino) e gli alunni della II A del Costa Vanessa Carroccia, Gabriel Marchese, Giulio Nifosì, Martina Pavone, Greta Pinto, Elena Poppite, Vincenzo Prato; menzione speciale per Davide Magro ed Eliana Romano (II D del Corbino), menzioni per Vittoria Di Grande (I C del Corbino) e Vittoria Blancato (I C del Todaro).

Nella categoria “fotografia“ è arrivato primo Giuseppe Bramanti e Giuseppe Molino (III AE dell’istituto superiore Arangio Ruiz).

Per il concorso “Festa del nostro santo patrono San Domenico” hanno vinto: nella categoria “elaborati scritti” per la sessione scuole Ludovica Valenti (II A Todaro), menzione speciale per Massimiliano Farina (IV A del liceo linguistico Megara), menzione per Karola Marianna Campisi (III A del comprensivo Principe di Napoli).

Nella categoria “elaborati grafici“: è arrivato primo Matteo Prisutto (I B Principe di Napoli), menzione speciale per Gaia Giardina (I A Principe di Napoli), menzioni Marco Gaeta, Luca Giordano e Giulia Piemonte (I B Corbino) e per Anna Baffo (I B Principe di Napoli). Nella categoria “fotografia” primo premio a Pietro Peluso (I B del Corbino).

“Siamo soddisfatti per la grande risposta delle scuole e della cittadinanza ai due contest che abbiamo organizzato per dare un forte segnale di legalità e civiltà che ogni cittadino deve avere e per mantenere le tradizioni locali e dare modo ai cittadini e studenti di mettere il proprio estro fuori. Abbiamo ricevuto tantissime partecipazione e assegnato premi e menzioni con il cuore” – ha detto il presidente Antonio Caruso.