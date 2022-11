Augusta, conclusi gli sbarchi al porto. Arrivati quasi 150 migranti e due salme

Sono quasi 150 i migranti, di cui due senza vita, sbarcati ieri al porto commerciale. Alla petroliera “Zagara”, battente bandiera liberiana che aveva soccorso nei giorni scorsi 57 persone e recuperando dal mare anche due cadaveri si è infatti, aggiunta, la nave francese militare “Jean Francois Deniau”, che fa parte dell’assetto europeo “Frontex” arrivata in mattinata con 88 profughi. Si tratta per lo più di nuclei familiari di nazionalità afgana, iraniana e siriana che, dopo essere stati foto-segnalati e identificati dalle forze dell’ordine, sono stati trasferiti nei vari centri di accoglienza. Provengono, invece, dal Bangladesh i 57 migranti recuperati in due diverse operazioni dalla petroliera straniera attraccata, intorno alle 11, allo scalo commerciale dove nel pomeriggio è stato effettuato lo sbarco, compresi i due cadaveri che sono stati trasferiti alla camera mortuaria dell’ospedale Muscatello a disposizione della magistratura di Siracusa.

Delle due nave straniere, commerciale e militare, per le quali si è proceduto allo sbarco senza particolari problemi è rimasta in porto solo la “Zagara”, sono invece ancora a largo della costa catanese le 4 navi di altrettante ong straniere, che attendevano un porto sicuro da giorni. Iera sera la situazione si è sbloccata per la “Humanity 1” con a bordo 179 persone. Nella notte, infatti, ne sono scesi a terra 155, dopo l’ispezione sanitaria predisposta dal Viminale che ha autorizzato lo sbarco solo per persone “fragili e vulnerabili”. Rimangono a bordo 24 uomini adulti che dovrebbero ripartire con la nave, secondo le disposizioni ministeriali.

Si trova al largo, tra la costa augustana e quella catanese la nave norvegese “Ocean Viking” di Sos Mediterranee con 234 migranti a bordo, si è invece spostata sempre in mare all’altezza di Acireale, nel catanese il battello “Rise Above”, che ne aveva soccorso 95, di cui due evacuati d’urgenza per problemi sanitari e trasferiti all’ospedale di Siracusa. E’ posizionata vicino all’altra nave ong di Medici senza frontiere “Geo Barents”, con 572 persone soccorse, tra cui oltre 60 minori di cui il più piccolo ha 11 mesi che non hanno avuto l’ok per un porto. Tutte sono in mare da almeno 10 giorni.