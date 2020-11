Augusta, concluse le verifiche sulle preferenze, nominati i 24 consiglieri comunali. Non attribuito il premio di maggioranza

Si sono concluse le operazioni di controllo da parte del seggio centrale che ha verificato i voti ottenuti dai 24 consiglieri comunali alle amministrative del 4 e 5 ottobre scorso che siederanno a palazzo San Biagio. Questa mattina il segretario generale del Comune di Augusta, Dorotea Grasso ha notificato ad ogni eletto il provvedimento di nomina, che precede la proclamazione ufficiale con il giuramento e l’insediamento del nuovo Consiglio comunale che dovrebbe avvenire nei prossimi giorni a palazzo San Biagio.

Nessuna modifica all’elenco già reso noto in maniera ufficiosa all’indomani delle elezioni che è rimasto invariato in quanto i seggi sono stati assegnati con il metodo proporzionale e non è stato invece concesso il premio di maggioranza al sindaco che ha vinto Peppe Di Mare che potrà, dunque, contare solo su 5 consigliere comunali a palazzo San Biagio: Francesco La Ferla e Paolo Trigilio (100 per Augusta), Andrea Lombardo e Rosaro Sicari, già designato assessore (C’è un futuro per Augusta) e Marco Stella (CambiAugusta).

Oltre al sindaco sconfitto al ballottaggio Pippo Gulino che, di diritto entra a far parte dell’assise cittadina, giureranno a palazzo San Biagio gli eletti nelle liste collegate a Gulino: Milena Contento, Giuseppe Assenza, Mariangela Birritteri e Giuseppe Montalto (Nuovo patto per Augusta), Salvo Serra, Corrado Amato e Maria Grazia Patti, (Civica per Augusta), Marco Niciforo e Salvatore Errante (Augusta 2020).

Delle liste che al primo turno erano a sostegno di Massimo Carrubba e che al ballottaggio si sono apparentati con Gulino, saranno consiglieri con Giancarlo Triberio e Roberto Conti (Democratici e progressisti) e Biagio Tribulato e Margaret Amara (Attivamente). Dell’unica lista che, invece, non si è apparentata, Augusta coraggiosa, sono stati eletti Giuseppe Tedesco e Manuel Mangano, mentre nel Movimento 5 stelle, giureranno Marco Patti, Roberta Suppo e Chiara Tringali.

Il primo consiglio comunale dovrebbe essere presieduto dal consigliere anziano, cioè dal più votato Biagio Tribulato, recordman di preferenze non solo di questa tornata elettorale ma di tutte le precedenti elezioni ad Augusta.