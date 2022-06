Augusta, conclusa raccolta fondi di Enel Green power: verrà realizzato un impianto fotovoltaico nell’ex centrale termoelettrica “Tifeo”

Si è concluso con successo ad Augusta il lancio di “Scelta rinnovabile”, l’iniziativa di Enel green power che, attraverso una raccolta fondi online di crowdfunding, consente di far partecipare attivamente i cittadini alla realizzazione di nuovi impianti rinnovabili in Italia a fronte di un rendimento economico, così da supportare la transizione del paese verso fonti energetiche più sostenibili.

Partita lo scorso 9 maggio in esclusiva per i residenti di Augusta, la campagna di crowdfunding è stata accompagnata dall’allestimento di un presidio informativo in piazza Duomo, al centro storico che ha supportato l’interazione con la comunità consentendo ai cittadini di ottenere maggiori informazioni sull’impianto a fonte rinnovabile in corso di realizzazione nel territorio e sulle modalità di adesione all’iniziativa “Scelta rinnovabile”. La campagna di raccolta fondi ha suscitato grande interesse, con una partecipazione attiva da parte dei residenti del Comune e di tutto il territorio siciliano, fino all’apertura a livello nazionale.

Il nuovo impianto solare nascerà all’interno del perimetro della dismessa centrale termoelettrica Enel “Tifeo”, già al centro di progetti di valorizzazione. Verranno utilizzati moduli fotovoltaici di ultima generazione prodotti da Enel green power nella sua fabbrica di Catania, 3Sun 2.0, grazie a una potenza di circa 1,5 Mw, l’impianto permetterà di evitare ogni anno l’equivalente di 1.500 tonnellate di anidride carbonica (CO2) e l’utilizzo di 800.000 metri cubi di gas, sostituendoli con energia rinnovabile prodotta localmente.

“Con grande piacere – spiega Eleonora Petrarca, responsabile business development Italia di Enel green power – abbiamo riscontrato una forte spinta del territorio siciliano nel supportare la costruzione dell’impianto solare di Augusta che, come Enel green power, stiamo realizzando per contribuire fattivamente alla transizione energetica del paese. Grazie alla propria “Scelta rinnovabile” i cittadini possono beneficiare di un rendimento finanziario oltre ai numerosi vantaggi legati alla presenza di un impianto rinnovabile nel proprio territorio”.

Per conoscere i dettagli dell’iniziativa Scelta Rinnovabile è possibile visitare la pagina dedicata https://www.enelgreenpower.com/sceltarinnovabile