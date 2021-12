Augusta, conclusa oggi l’operazione “Lungomare di Brucoli liberato”

Si è conclusa oggi l’operazione “Lungomare di Brucoli Liberato”, iniziata in data 25 luglio 2020 ad opera della Capitaneria di Porto-Guardia Costiera di Augusta, con il supporto dei subacquei del Nucleo Servizio Difesa Anti Mezzi Insidiosi, di Augusta, della Marina Militare e del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Augusta, che aveva portato alla rimozione coatta di circa 3 metri cubi (ammontanti a circa 3 tonnellate) di materiale costituito da cemento, pietre, cordami, ferro e gavitelli, al sequestro penale di un pontile e di una pedana collocati sul pubblico demanio marittimo in assenza di concessione, ed al sequestro penale di circa 250 metri quadrati di area demaniale invasa da rifiuti vari, fra cui numerose imbarcazioni.

Nella mattinata odierna, la Capitaneria di Porto-Guardia Costiera di Augusta ha provveduto a far bonificare dai rifiuti, da parte del Comune di Augusta che si è avvalso della società Megara Ambiente, l’intera area demaniale, che versava in uno stato di assoluto degrado e, su autorizzazione dell’Autorità Giudiziaria, a far rimuovere, per la successiva distruzione, il pontile ed i resti della pedana in legno, al tempo realizzati abusivamente.

Così facendo, è stato ripristinato il decoro del bel lungomare di Brucoli, restituendone la fruizione alla collettività, che in questi anni non ne ha potuto godere a causa dello stato di degrado in cui versava.

Rimane sempre alta l’attenzione della Capitaneria di Porto-Guardia Costiera di Augusta nelle attività di controllo a difesa del territorio ed a tutela dell’ambiente.