Augusta, conclusa l’installazione dei 13 hotspot wi-fi gratuiti

Con la posa dei cartelli informativi nelle aree coperte da segnale wi-fi gratuito, sono stati ultimati nei giorni scorsi i lavori di installazione dei 13 hotspot, che permettono di usufruire gratuitamente di una connessione internet stabile e sicura, grazie al progetto WiFi4Eu. Lo ha fatto sapere l’assessore all’Informatizzazione ed Innovazione tecnologica, Rosario Sicari che si dice soddisfatto di aver rispettato l’impegno di realizzare il progetto entro l’estate, dal momento che molti hotspot si trovano in aree pubbliche particolarmente frequentate proprio in estate come la zona balneare più amata dagli augustani del Faro Santa Croce, ma anche Brucoli e Agnone Bagni, le piazze Fontana e Castello ad Augusta, teatro di numerosi eventi nell’ambito del programma dell’estate augustana in corso.

“L’auspicio mio personale è che tale dotazione attiri quanti più utenti possibili a vivere anche la nostra biblioteca comunale, anch’essa dotata di WiFi gratuito – ha aggiunto- Senza il costante impegno del personale del Comune che ha seguito insieme a me l’intero progetto, non sarebbe stato possibile traguardare l’ultimazione dei lavori nei tempi che avevo promesso. Adesso, con più energie, possiamo dedicarci al completamento di altri progetti che stiamo portando avanti, a partire dal nuovo sito internet del Comune e dei nuovi servizi online ad esso correlati”.

Per rendere nota a tutti dove si trovano gli hotspot, l’ufficio “Servizi informativi – connettività – telefonia” del settore “Patrimonio e servizi informativi” ha predisposto una mappa interattiva pubblicata sul sito internet ed è visionabile al link: http://u.osmfr.org/m/611157/