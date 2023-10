Augusta, conclusa la tre giorni di Fratelli d’Italia su “turismo, cultura, enogastronomia, sport” a Brucoli

“L’ultimo rapporto economico del 2022 dice con chiarezza che l’economia del mare non solo è in crescita nel contributo che dà alla formazione del Pil dell’Italia ma addirittura il passo più grande rispetto all’Italia settentrionale e centrale lo ha fatto l’Italia meridionale, cioè il divario fra nord e sud paradossalmente si accorcia grazie all’economia del mare”. Lo ha detto ieri il ministro del Mare Nello Musumeci Musumeci, che ha preso parte all’ultimo dei tre giorni di “Italia, le radici della bellezza – turismo, cultura, enogastronomia, sport”, evento organizzato dal gruppo parlamentare della Camera dei deputati di FdI che si è tenuta al “Mangia’s resort” della frazione marinara di Brucoli, alla presenza di parlamentari, dirigenti e vertici di partito. La convention, dove si è visto un gran dispiegamento di forze dell’ordine compresi i poliziotti a cavallo arrivati venerdì, per l’apertura, direttamente da Catania, si è conclusa ieri ed è stata incentrata soprattutto sul turismo e sull’importanza che, secondo Musumeci ha per l’Italia, che si estende per 8 mila chilometri di costa, il turismo del mare, con la nautica da diporto che è in crescita, collocando la Sicilia al primo posto per il numero di strutture ricettive, al secondo per approdi con i suoi 17 mila posti barca.

“Turismo nautico, pesca turismo, croceristico, enogastronomia sono temi sui quali abbiamo investito centinaia di milioni, 122 milioni per la riqualificazione di porti minori in Sicilia. Il sud ha tutte le potenzialità, dobbiamo superare la logica della questione meridionale, la Sicilia è una questione nazionale”– ha aggiunto non dimenticando l’ importanza le Province che il centrosinistra ha massacrato e delegittimato lasciano i sindaci in una desolante solitudine”.

Temi in linea con il pensiero della premier Giorgia Meloni, che nel suo saluto affidato ad un messaggio letto venerdì, in apertura dei lavori, ha sottolineato l’importanza dell’economia del Turismo ricordando che “la Sicilia è un eccesso di bellezza, ogni scorcio dell’Isola custodisce tesori da scoprire, vivere e far conoscere nel mondo. Brucoli è uno di questi gioielli. Le sue grotte naturali, la sua antichissima tradizione religiosa, lo splendore del suo castello aragonese, le bellissime spiagge della Costa saracena ci ricordano di quanto l’Italia sia meravigliosa in ogni suo angolo” –ha detto la presidente del Consiglio secondo cui sul turismo il Governo ha “restituito centralità a un settore strategico come il turismo che quest’estate ha dato i suoi frutti con l ’aumento record dei turisti stranieri e la crescita consistente dell’occupazione nel settore”.

Al panel su “Il mare, il buon cibo e il made in Italy” sono intervenuti con un video messaggio il ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida, che ha puntato i riflettori sulla necessità di far arrivare le merci specie dalle regioni del Sud in modo veloce e soprattutto con un costo che le renda competitive e, collegato da remoto, il collega delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso che ha anche ricordato l’iniziativa del carrello tricolore per abbattere l’inflazione istituita dal Governo dal primo ottobre al 31 dicembre.

Il giorno prima, impossibilitata ad essere presente, ha partecipato in video collegamento il ministro del Turismo, Daniela Santanchè che ha ricordato l’impegno del Governo sul turismo che ha “messo basi solide soprattutto nel campo della formazione e dell’occupazione” e la riforma delle guide turistiche, un settore che aspettava da decenni. A dialogare in presenza gli esponenti del territorio c’era invece il ministro dello Sport Andrea Abodi per il quale “quello tra turismo e sport è un binomio vincente. Lo abbiamo visto con la Ryder Cup ma tutti i grandi avvenimenti contribuiscono significativamente all’economia dei territori. Lo vediamo dai numeri, non sono suggestioni, che testimoniano che ogni volta che si investe in un grande evento sportivo, ma anche in un piccolo, c’è sempre un ritorno che è un moltiplicatore” – ha dichiarato.

Inevitabile che alla convention si siano affrontati anche temi più caldi e attuali come l’attacco dei palestinesi con la solidarietà espressa da Fratelli d’ Italia allo stato di Israele, o la vicenda del gip di Catania Apostolico e della sua “inopportuna presenza alla manifestazione” sottolineata dal presidente del Senato Ignazio La Russa, che è anche tornato a parlare anche di gestione dell’immigrazione, e del blocco navale che “se mai fosse realizzabile sarebbe la soluzione”. Presente anche il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano per il quale “l’autonomia dei musei significa più risorse, più efficienza della spesa, capacità di gestione manageriale e la possibilità di essere un grande polo di aggregazione”. Alla convention è intervenuto anche il presidente della Regione Renato Schifani che ha parlato di termovalorizzatori e del voler “mettere ordine – non è un condono- su una confusione legislativa che si è determinata tra il 1976 e il 1985 che ha indotto persone a potere realizzare, in buona fede, sul presupposto che la norma glielo consentisse”.