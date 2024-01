Augusta, conclusa la raccolta fondi per Patrizia: raggiunti i 70 mila euro per l’intervento in Germania

Partirà tra qualche giorno per essere in Germania lunedì 22 gennaio e operarsi mercoledì 24 Patrizia Spinelli, la trentunenne augustana che a causa di una malformazione ossea, che le crea problemi neurologici, dovrà sottoporsi a un delicato intervento chirurgico in un ospedale tedesco, che costa 70.000 euro. Somma che non era nella disponibilità della famiglia della donna che, a fine novembre scorso, aveva lanciato sui social un appello a tutti gli augustani perché li aiutassero ad affrontare la spesa che, da sola, non sarebbe riuscita a sostenere. E che in un mese e mezzo è stata raccolta, dimostrando ancora una volta la generosità degli augustani e non solo.

Lo rende noto Antonio Caruso, presidente dell’associazione genitori e figli “Unitevi a noi”, portavoce e promotore della richiesta di aiuto che ha raggiunto il cuore di tante persone: “Grande Augusta. Grandi i suoi cittadini – ha commentato – per l’ennesima volta gli augustani hanno manifestato ampiamente la loro solidarietà. Grazie anche al contributo di cittadini in provincia di Siracusa. Già quasi cinque anni fa ho toccato con mano la generosità degli augustani. Uniti nel donare per far si che mia moglie Patrizia, affetta da tumore al cervello, potesse sopravvivere a questo brutto male. Ma, purtroppo, nonostante i vari interventi chirurgici, cure e terapie, il fato ha voluto che volasse in cielo. A me, alla mia famiglia, è rimasto impresso nel cuore il vostro altruismo e ciò rende il mio quotidiano dolore più sopportabile. Oggi, come allora, dico solo grazie. E che Dio questa volta premi la vostra bontà donando a Patrizia la guarigione e a tutta la famiglia Spinelli una gioiosa serenità”.

Caruso ha ricordato che il 16 gennaio 2023 era stata avviata un’altra raccolta fondi per i piccoli Federico e Gabriele che dovevano operarsi a New York e nella stessa data, un anno dopo, si è chiusa la raccolta fondi per la famiglia Spinelli-Benarrivo che ha portato in un anno esatto Augusta a dare in beneficienza 170.000 euro

Alla raccolta fondi hanno contribuito associazioni, club service, istituti scolastici, società sportive, istituzioni, tante altre realtà augustane e semplici cittadini che hanno donato anche nei tanti salvadanai sparsi tra i vari esercizi commerciali e ai quali hanno rivolto un sentito ringraziamento anche la stessa trentunenne e la sua famiglia.