Augusta, conclusa la pulizia degli anfratti del porto-canale di Brucoli: rifiuti abbandonati in un’area sequestrata

La Capitaneria di Porto-Guardia Costiera di Augusta, su mandato dell’Autorità Giudiziaria, ha provveduto affinché l’Ufficio Ecologia del Comune di Augusta, per il tramite della società Megara Ambiente, procedesse alla pulizia degli anfratti del porto-canale di Brucoli, ove un’area era stata, in passato, sottoposta a sequestro penale dai Militari della Guardia Costiera, a seguito della segnalazione di un consigliere comunale, per la presenza di rifiuti abbandonati.

Le aree liberate dai rifiuti ammontano a circa 130 metri quadri. Rimane sempre alta l’attenzione della Capitaneria di Porto-Guardia Costiera di Augusta nelle attività di polizia ambientale, a difesa del territorio ed a tutela della collettività.