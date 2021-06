Augusta, conclusa la prima estemporanea di pittura “Brucoli, il suo mare, i suoi scorci”, premiati i vincitori

Ha registrato un buon successo la prima estemporanea di pittura “Brucoli, il suo mare, i suoi scorci” che si è svolta ieri per valorizzare il borgo marinaro, promuovere l’arte pittorica ed offrire un’opportunità anche di confronto a quanti amano la pittura, promossa dalla Lega navale italiana Brucoli – Augusta. A vincere è stata Elvira La Ferla, secondo posto per Teresa Casalaina, premio speciale a Monica Italia, tutti i partecipanti hanno ricevuto un attestato di partecipazione.

La giuria era composta dal noto artista Vittorio Ribaudo, da Ombretta Tringali, storica dell’arte e assessore al Turismo, Famiglia, Pubblica istruzione ed Edilizia scolastica e da Marina Malato, architetto e pittrice amatoriale. Buona l’ affluenza di pubblico con oltre un centinaio di persone che, per tutto il giorno, hanno visitato la sede della Lega navale di via Libertà 21 dove si è svolto l’evento e dove resteranno in esposizione per una decina di giorni tutti i dipinti realizzati per l’estemporanea.