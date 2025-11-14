Augusta, conclusa con successo l’esercitazione antincendio e antinquinamento al porto

Nel corso della mattinata di martedì 11 novembre 2025 la Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di Augusta ha organizzato e coordinato una esercitazione di antincendio, antinquinamento e security che ha visto la partecipazione di Polizia di Frontiera, Vigili del Fuoco, Autorità di Sistema Portuale ed altri operatori portuali e dei Servizi Tecnico Nautici ancillari del porto di Augusta. L’attività addestrativa in parola, rientrante in un programma di continua formazione voluto dal Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di poro – Guardia Costiera – ha messo in campo mezzi navali, soccorritori, squadre antinquinamento ed antincendio allo scopo di testare e mantenere elevato il livello di operatività dei soggetti preposti alla sicurezza marittima e portuale, l’efficienza dei protocolli di intervento e la sinergia tra le diverse componenti istituzionali coinvolte.

La M/C Punta Rossa, messa a disposizione dalla società Maritime Bunker, temporaneamente ormeggiata al porto commerciale di Augusta è stata oggetto di un’esplosione a bordo, verificatasi in corrispondenza di una cisterna carica di gasolio, che ha provocato un incendio in coperta e lo sversamento di idrocarburi in mare.

La Sala Operativa della Guardia Costiera, non appena informata dal Comandante della predetta unità dell’accaduto, ha prontamente assunto la direzione delle operazioni attivando l’intervento del personale del Servizio Operativo, coadiuvato da un ispettore dei Vigili del Fuoco, da personale della Sezione Tecnica e Difesa Portuale, impiegando mezzi navali e terrestri dei locali Vigili del Fuoco, della Polizia di Frontiera, della Società dei Rimorchiatori e di altri operatori portuali che, prontamente, raggiungevano l’area dell’incidente per fronteggiare l’evento.

Dalla Sala Operativa sono state coordinate le azioni di spegnimento dell’incendio via mare tramite l’impiego della dipendente motovedetta CP 716 la quale ha assunto il ruolo di unità coordinatrice in area. Venivano inoltre impiegate l’unita navale dei Vigili del Fuoco VF 1094 ed il rimorchiatore portuale “Città di Augusta” i quali, azionando i sistemi “Fire Fighting”, estinguevano con rapidità il principio di incendio a bordo.

Successivamente, la nave è stata raggiunta da una squadra dei Vigili del Fuoco la quale, dopo essere salita a bordo ed aver concluso le operazioni di bonifica di eventuali focolai ancora vivi, unitamente all’equipaggio, appurava la matrice dolosa dell’esplosione e dell’incendio, attribuendo tale gesto all’azione di un presunto sabotatore. Allertato il “Port Facility Security Officer”, questi ha attivato il proprio piano di security ed inviato il team di sicurezza nell’area oggetto dell’esercitazione, che individuava e bloccava un soggetto estraneo all’ambito portuale, consegnandolo successivamente alla Polizia di Frontiera di stanza in porto. A contenimento e bonifica dello sversamento in mare di idrocarburo è intervenuta la ditta “S.N.A.D.”, concessionaria del servizio antinquinamento dell’area interessata, che ha posizionato le barriere contenitive attorno alla nave “Punta Rossa” ed ha proceduto al recupero del gasolio attraverso l’utilizzo di panne assorbenti.

Al termine delle simulate procedure di recupero dell’inquinante è stata dichiarata la fine dell’esercitazione.

L’addestramento svolto è stato un momento ideale per testare il livello di prontezza operativa del personale e dei mezzi impiegati, confermando l’ottima capacità di risposta a tali emergenze ed il proficuo coordinamento tra gli Enti interessati. Tale momento ha consentito inoltre di appurare la piena funzionalità dei canali di comunicazione e delle procedure di attivazione previste dal piano di emergenza portuale, confermando come la sinergia tra gli enti coinvolti rimanga il “focal point” per fronteggiare al meglio eventuali emergenze reali.