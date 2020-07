Augusta, conclusa con successo la raccolta di occhiali usati del Lions club Augusta host

Circa 600 paia di occhiali usati sono partiti da Augusta per essere destinati a quelle regioni dell’ Africa dove più forte è la necessità ed il bisogno e dove saranno di certo utili a chi non può acquistarli.

È quanto hanno raccolto, nelle scorse settimane, i soci del Lions club Augusta host che, anche quest’anno, hanno avviato il tradizionale service che si è concluso con successo grazie alla sensibilità degli augustani che hanno donato gli occhiali che non usavano più per una giusta causa. Alla buona riuscita dell’ attività hanno partecipato oltre 20 punti di raccolta costituiti da negozi di ottica, farmacie, esercizi commerciali, parrocchie, circoli culturali, attività professionali, scuole, a cui va un sentito ringraziamento del club service per la concreta collaborazione prestata.

Gli occhiali, dopo l’opportuna pulizia e sanificazione, sono stati inviati al Centro italiano Lions per la raccolta degli occhiali che ha sede a Chivasso, nel torinese e che provvederà a catalogati ed inviarli in Africa.