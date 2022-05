Augusta, concessione a privato del “bar Uzzo” e aree di pertinenza: il coordinamento Punta Izzo chiede chiarimenti

Con la concessione ad un privato del “bar Uzzo”, lo “storico” piccolo immobile che si trova alla villa comunale, accanto al parco giochi l’amministrazione intende riqualificare anche parte dell’area adiacente dei giardini pubblici. Proprio su questo punto il Coordinamento Punta Izzo possibile chiede all’amministrazione di spiegare fin dove si spinge l’affidamento al privato dopo che nei giorni scorsi, con determina dirigenziale, è stata nominata la commissione di gara, composta da tre geometri comunali che dovrà giudicare le offerte dei privati che hanno partecipanti al bando

“La cosiddetta “area di intervento”, così definita nella cartografia allegata al bando, – si legge in una nota del Coordinamento- include una porzione rilevante della Villa comunale che dal chiosco arriva a inglobare l’adiacente parco giochi e persino il palco della musica con il piazzale antistante. La documentazione di gara (bando, schema di concessione e capitolato d’appalto) non definisce in maniera precisa il confine delle “aree di pertinenza” del bar né chiarisce la destinazione d’uso della suddetta area di intervento”.

Da qui gli interrogativi del coordinamento che chiede a “quali attività sarà destinata questa vasta porzione di villa comunale che l’amministrazione chiede al privato concessionario di riqualificare; fin dove si estende l’area di pertinenza del chiosco, ergo ad uso esclusivo del privato concessionario?”. E ancora: “Area di intervento e area pertinenziale del bar coincidono? E se non coincidessero, in cambio di quale “contropartita” il gestore del bar si assumerà, oltre il canone di concessione mensile, anche i costi di “riqualificazione” di una così ampia porzione di giardini pubblici che arriva a includere lo storico monumento liberty del palco della musica All’amministrazione comunale chiediamo di chiarire pubblicamente questi aspetti, rassicurando i cittadini che – oltre al fabbricato del chiosco – conclude la nota- nessun uso privatistico e commerciale della restante “area di intervento” dei giardini pubblici verrà permesso”.