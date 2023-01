Augusta, concerti natalizi della corale polifonica Anthea Odes anche a Priolo, Pachino e Città Giardino

È stata per la prima volta co-diretta da Maria Grazia Morello e dal maestro Martina Di Gaetano la corale polifonica Anthea Odes, che ha da poco concluso una serie di concerti tra Augusta, Priolo e Melilli in occasione delle festività natalizie.

La prima esibizione è stata ad Augusta, nella chiesa di San Giuseppe Innografo dove, tra dolci ninna nanne e brani della tradizione natalizia, la corale ha mostrato ancora una volta come il canto possa diventare preghiera e donare “quella bellezza interiore e intima che è l’unica in grado di rendere migliore questo nostro mondo”. Queste le parole commosse pronunciate da padre Mazzotta, parroco della chiesa di San Giuseppe Innografo, alla fine dell’esibizione della corale.

A fine anno è stata la volta della piccola, ma calorosa chiesa di San Bartolomeo a Città Giardino, dove un pubblico numeroso ed estremamente attento ha accolto la corale applaudendone l’esecuzione di ogni canto in un crescendo di emozioni. Il 4 gennaio la chiesa dell’Immacolata Concezione di Priolo Gargallo ha fatto da cornice al primo concerto del 2023 della corale; il suo repertorio natalizio ha riscaldato il cuore di una Priolo che purtroppo – queste le parole del sindaco – “ha inaugurato il nuovo anno con tragici avvenimenti che hanno calato la cittadina in un profondo silenzio. Questo a riprova di come il canto possa trasmettere la gioia di vivere.

E per finire la sera del 5 gennaio nella chiesa dei Santi Angeli di Pachino, la corale ha preso parte alla rassegna corale natalizia “Adeste Fideles” organizzata dall’associazione regionale Cori siciliani (Ars cori). Una serata quest’ultima, in cui cinque realtà corali diverse hanno arricchito con le loro armonie la magica atmosfera natalizia che ha fatto da sfondo all’intera manifestazione conclusasi con l’esecuzione di un brano a cori riuniti “The Lord bless you and keep you” di John Rutter, inneggiante alla luce di Dio che risplende sui volti degli uomini.

“È doveroso ringraziare – ha detto il presidente della corale, il signor Giuseppe Di Gaetano- le amministrazioni comunali di Augusta, Priolo e Melilli che ci hanno inserito nei palinsesti degli eventi da loro promossi, ed i parroci e collaboratori delle parrocchie ospitanti per la disponibilità e l’accoglienza dataci. Ci auguriamo di incontrare sempre l’amore del pubblico, grande ricompensa per una corale polifonica amatoriale”.