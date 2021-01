Augusta, con l’obbligo di dimora, commette un furto (con frattura del setto nasale): ai domiciliari

Gli agenti hanno eseguito la misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di Franco Miduri, già sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di dimora nel comune di Augusta, a seguito dell’arresto in flagranza per il reato di furto aggravato compiuto il 19 dicembre.

In particolare, l’uomo fermava la vittima chiedendogli di consegnargli il denaro in suo possesso e, ricevendo un rifiuto, la trascinava in un vicolo colpendola più volte al viso e causando la frattura del setto nasale.