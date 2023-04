Augusta, “con il Pudm si privatizzano le coste”. L’affondo del consigliere Pd contro il piano di utilizzo del demanio marittimo

“Un piano con pochissima trasparenza dove si punta a privatizzare, visto che la costa concessa ai privati potrebbe arrivare al 50%, mentre adesso è pari al 5 %”. L’attacco al “Pudm”, il piano di utilizzo del demanio marittimo presentato dall’amministrazione e approvato giovedì sera dall’aula di palazzo San Biagio è del consigliere del Pd Giancarlo Triberio, che oggi ha convocato una conferenza stampa per far riflettere su “cosa vuole fare delle nostre coste nel futuro l’amministrazione” con l’ importante strumento che norma le coste del territorio. È stato approvato “senza nessuna possibilità di studiarlo bene. -ha sottolineato il consigliere di opposizione – ha detto- Infatti non è stata fatta la quarta commissione che avrebbe dato la possibilità ai consiglieri comunali di fare domande tecniche a chi ha redatto il piano, all’assessore o all’ufficio. La commissione era stato convocata la mattina del consiglio e non si è tenuta per mancanza del numero legale, i tre consiglieri di maggioranza con quella che ormai è diventata un’abitudine costante della maggioranza, non si sono presentati e la commissione era priva di numero legale e quindi non si è svolta”.

Secondo l’esponete dell’opposizione il Consiglio si è ritrovato giovedì sera con un piano “portato in fretta e furia, senza condivisione o interlocuzione con la cittadinanza e i portatori di interesse” e con cui si sta effettuando una “privatizzazione delle coste legalizzata. fino a giugno 2021 le aree demaniali date in concessione a privati erano pari al 5%, da ieri l’amministrazione dice all’articolo 20 che le concessioni che possono essere date arriveranno al 50%, quindi è facile dedurre che – ha spiegato- sarebbe impossibile usufruire di coste libere per andare al mare. Già oggi ogni cittadino ha difficoltà a recarsi al mare in luoghi accessibili per i pochi spazi, immaginiamo con un 50% di aree affidati a privati. Potrebbe anche verificarsi il paradosso che quando ci sarà il depuratore è il mare sarà diventato balenabile ma non accessibile fino al 50% liberamente.”

Nel “Pudm” inoltre non è spiegato in quali aree potrebbero essere rilasciate delle concessioni, “quindi paradossalmente ci potremmo trovare con le concessioni date dove c’è la possibilità di usufruire del mare e lasciare alla pubblica fruizione le parti crollate tipo lo sbarcatore o le falesie altissime. Si dice che con le concessioni possono essere fatti dei gazebi ed aree coperte da 120 metri quadrati, salvo deroghe, ma quali sono queste deroghe? Dice tutto non dice niente” – ha proseguito Triberio ricordando che ogni concessione rilasciata può arrivare a 5 mila metri quadrati, “quindi si preclude totalmente tutta quella zona per un’area molto estesa, non parliamo del piccolo gazebo o venditori di gelati. Con un colpo di spugna e di mano, infine, l’ufficio ha portato in aula l’emendamento finale che, facendo riferimento ad una legge regionale, inserisce tutte le richieste di concessione in corso a partire dal 2021 al 2023, che sono in più rispetto a quelle che esistono attualmente nel piano”– ha concluso Triberio che ha definito, inoltre, “vergognoso l’attacco sessista, di body shaming che ha subito” la collega Milena Contento alla fine del consiglio di giovedì.

Il piano dovrà essere sottoposto alla Vas prima della definitiva approvazione, pertanto è possibile per le associazioni presentare le osservazioni non appena l’atto sarà pubblicato sul sito del Comune.