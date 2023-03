Augusta, comunità energetiche rinnovabili: cosa sono e a che servono, un convegno lo spiega

Si parlerà di comunità energetiche rinnovabili al convegno in programma venerdì 10 marzo, alle 18, nella sede dell’associazione “Umberto I” promossa dalla filantropica in collaborazione con Legambiente Sicilia. Interverranno il sindaco Giuseppe Di Mare, Rosario Sicari assessore all’Innovazione tecnologica, Anita Astuto responsabile Energia di Legambiente Sicilia e Francesco Peluso, ingegnere.

Le Comunità energetiche rinnovabili (Cer) sono formate da gruppi di cittadini, soggetti privati o enti, che si costituiscono come soci unendo le forze per dotarsi di uno o più impianti per l’autoproduzione e la condivisione di energia elettrica da fonti rinnovabili, perseguendo benefici economici – con la diminuzione del prezzo – ed ambientali, evitando l’uso di combustibili fossili e la conseguente emissione di sostanze inquinanti e climalteranti.

Della Comunità possono fare parte sia soci produttori, in quanto proprietari di impianti di produzione di energia rinnovabile, sia i soci consumatori che utilizzano l’energia immessa in rete dai produttori. Soggetti coinvolti sono i cittadini, le attività commerciali, le imprese, le scuole, gli Enti pubblici, gli ospedali, i condomini.

Il convegno è aperto a tutti.