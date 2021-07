Augusta, comunicazione delle emergenze, il Comune aderisce al servizio “Sindaci in contatto 2.0”

Il Comune di Augusta ha aderito al servizio “Sindaci in contatto 2.0″, pronto dall’Anci e già attivo in oltre mille comuni d’Italia che costituisce un potente sistema di comunicazione massiva delle emergenze e di pubblica utilità. Nei giorni scorsi, infatti. la giunta municipale ha deliberato l’attivazione del servizio tecnologico tramite l’abilitazione gratuita con la società che lo gestisce e che permetterà di rafforzare le comunicazioni tra istituzioni e cittadini in caso di emergenza, come rende noto l’assessore all’ Informatizzazione ed Innovazione tecnologica Rosario Sicari.

“Il servizio consente di inviare, tramite un messaggio registrato veicolato contemporaneamente a tutti i numeri fissi e mobili del Comune disponibili, informazioni utili in caso di emergenze, calamità naturali, notizie varie sui servizi comunali ed altre informazioni istituzionali di rilievo – spiega Sicari -. Tale servizio può rappresentare un validissimo aiuto in termini di comunicazione rapida, che consentirà di essere, con tempestività, più vicini ai cittadini, soprattutto a quelle persone, come la popolazione anziana, cha non ha una connessione o una dimestichezza con la tecnologia informatica della comunicazione. Con questa iniziativa, inseriamo un ulteriore tassello per il rafforzamento del sistema di Protezione civile che sotto la direzione del sindaco Di Mare e del consulente da lui incaricato, Marco Arezzi, sta finalmente muovendo importanti passi verso l’ammodernamento tecnologico e il potenziamento delle proprie strutture e mezzi”.