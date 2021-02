Augusta, Comune: cambia il segretario generale. Novità anche nei settori

Cambia il segretario generale del Comune. Il sindaco Peppe Di Mare ha, infatti, deciso di sostituire l’ultimo segretario Dorotea Grasso – in carica da dicembre 2017, già in ferie da alcuni giorni e che da oggi dovrebbe prendere servizio altrove – e per questo nelle scorse settimane ha pubblicato un avviso all’Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali, a cui sono arrivate nove candidature.

Tra queste il primo cittadino ha scelto Sebastiano Marano, di Acireale, già segretario generale del Comune di Riposto, iscritto nella fascia professionale “A” dell’Albo dei Segretari comunali e provinciali, con un curriculum che “evidenzia significative esperienze professionali, maturate anche in occasione della titolarità di altre segreterie generali, specifiche conoscenze tecnico-giuridiche e manageriali, nonché il possesso di titoli professionali e di attestati di partecipazione a corsi di aggiornamento in materie attinenti la funzione chiamata a svolgere” – si legge nella determina sindacale di individuazione.

Si attende l’accettazione di Marano per il successivo insediamento del nuovo segretario generale che dovrà lasciare ogni altro incarico in altri enti.

In queste settimane, inoltre, alcuni cambiamenti sono stati già effettuati con alcuni responsabili dei settori e nella pianta organica, parzialmente modificata dalla Giunta: a causa delle “criticità emerse nei servizi demografici, che rappresentano un’area amministrativa di importanza strategica per l’Ente, per i servizi front office gestiti che concernono i servizi essenziali del cittadino, dalla nascita, al matrimonio, dalle unioni civili, ai divorzi, dalla residenza alla carta di identità per poi passare ai servizi dell’area elettorale e all’Anpr “, si è ritenuto separare i “Servizi anagrafici” dallo “Stato civile ed elettorale”; è stato, inoltre snellito il settore “Affari Legali” assegnando il servizio “Protocollo – notifiche –albo pretorio –Archivio ” e l’ufficio depenalizzazioni al settore “Affari Generali”, mentre l“Urp e Servizio di comunicazione” allo “Staff del sindaco”.

Considerato, inoltre, che sono stati internalizzati il servizio relativo alla gestione di Tari, Icp, Tosap, Cosap e canoni ricognitori è stato separato il servizio tributi e la gestione economica del servizio idrico ed è stato, invece, istituito il servizio “Progettazione -Politiche e Bandi Comunitarie- Zone economiche speciali- Politiche portuali” nel settore “Lavori Pubblici”, assegnato l’ufficio di gabinetto” allo “Staff del sindaco”, il coordinamento della squadra “pulizieri” al settore “Ecologia” e la gestione per l’appalto della ditta di pulizia al settore “Patrimonio e servizi innovativi”.

I nove settori sono così diretti: Mario Privitera (1 “Affari generali”), new entry che arriva dal Comune di San Gregorio di Catania, e lavora ad Augusta a “scavalco” per 30 ore settimanali e sei mesi, Lucia Cipriano (2 “Affari legali”) riconfermata così come Angelo Carpanzano, che guida sia il 3 “Economico finanziario” che il 9 “Polizia municipale”, che proviene dal Comune di Modica con cui l’Ente ha stipulato una convenzione prorogata “fino al 31 marzo 2021 e, comunque fino al perfezionamento degli atti propedeutici per l’utilizzo con l’istituto del comando presso il Comune di Augusta, con rapporto a tempo pieno”.

Riconfermati anche Carmelo Bramato (4 “Lavori pubblici”) e Sebastiana Passanisi (8 “Servizi alla persona”). Altra novità sono, invece, Massino Sulano e Guido Fracassa, nominati responsabili rispettivamente del 5 settore “Pianificazione del territorio” e del 6 “Patrimonio e servizi per l’innovazione”, un ritorno alla guida dell’ “Ecologia” (7) è, infine, quello di Edoardo Pedalino.