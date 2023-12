Augusta, “Compagnia del cactus”, due spettacoli a San Giuseppe Innografo

Propone uno spettacolo di teatro clown adatto a tutti, fatto di musica, linguaggio del corpo ed emozioni la “Compagnia del cactus”, che si esibirà oggi e domani in due diversi momenti nei locali nella chiesa di San Giuseppe Innografo, al quartiere di Monte Tauro. Il primo appuntamento è oggi, alle 16.30, il secondo sarà domani alle 19.30. Ingresso gratuito.

La compagnia è nata nel 2019 da un’idea dell’augustano Andrea D’Amico, in arte “Unnico” che insieme al suo fedele amico, il cagnolino Yaya, si esibirà, inoltre, oggi dalle 19 in piazza Duomo alla “Notte bianca” in centro storico promossa dal Comitato dei commercianti di Augusta nell’ambito del cartellone degli eventi natalizi del Comune.