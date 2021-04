Augusta, Commissione comunale per il piano di studi di storia patria: il Comune cerca 10 componenti e il presidente

Il Comune cerca i 10 componenti della Commissione comunale per il piano di studi di storia patria e il suo presidente con due avvisi pubblicati all’albo pretorio. La carica è gratuita ed onoraria non prevedendo alcun compenso né gettone di presenza per la partecipazione alle sedute e avrà scadenza naturale con il termine del mandato elettorale del sindaco Giuseppe Di Mare.

I requisiti necessari sono la comprovata conoscenza della storia e della cultura di Augusta e del suo territorio a cui si aggiunge, per quanto riguarda la nomina del presidente della commissione comunale anche il possesso del titolo di studio di laurea magistrale o equipollente che provi l’idoneità a ricoprire tale ruolo.

Gli aspiranti potranno presentare l’istanza al protocollo del comune entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del bando che è avvenuta ieri. La valutazione comparativa dei curricula sarà effettuata da parte di una apposita commissione di valutazione.