Augusta, commissariamento per consuntivo approvato in ritardo, Triberio: “Diciamo la verità”

“Commissariamento Comune di Augusta per mancato approvazione del rendiconto 2021. Diciamo la verità”. Esordisce cosi in un comunicato stampa il consigliere comunale di minoranza Giancarlo Triberio, che accende i riflettori sull’inserimento del Comune di Augusta nell’elenco degli enti locali siciliani commissariati per non aver approvato il consultivo del 2021, che ad Augusta, in verità, ha ricevuto il via libera del Consiglio comunale ma in ritardo, ovvero l’11 luglio scorso.

“L ‘assessorato Enti locali della Regione, amministrata ormai per poco dal centro destra parte politica vicina al sindaco, nomina un commissario ad agosto per la mancata approvazione del rendiconto 2021. –spiega Triberio- Il sindaco con un video sottolinea che realmente il rendiconto 2021 é stato approvato l’11 luglio, ma dimentica nel dire la verità o meglio omette in modo spudorato. Infatti la normativa prevede che il rendiconto sia approvato entro il 30 aprile 2022, quindi, non solo la giunta comunale con in testa il sindaco, ma anche il consiglio comunale di Augusta ha approvato il bilancio consuntivo a termini di legge scaduti. Pertanto per onore della verità e della correttezza si denota la mancanza da parte del sindaco anche in qualità di assessore al Bilancio di non aver rispettato i termini di legge di approvazione del bilancio consuntivo 2021 e ancor più grave di mentire alla città omettendo questo “particolare” determinante. Sull’assessore regionale e questo governo di destra – conclude- stendiamo un velo pietoso”.

Il sindaco Giuseppe Di Mare, nel suo video su Facebook, nel ribadire di aver approvato l’atto l’11 luglio, di essere tra i 97 comuni siciliani su oltre 200 ad aver approvato non solo il consuntivo, ma anche il preventivo 2022-2024 e quindi un Comune “virtuoso”, aveva parlato di “difetto di comunicazione” sottolineando che nei prossimi giorni “sarà effettuata la revoca dell’atto errato della Regione e non verrà nessun commissario ad Augusta”.